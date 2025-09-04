CALCIO, SERIE D. Imperia, ultimo colpo di mercato: arriva Alessandro Boccia dalla Spal

Nuovo innesto, dovrebbe essere l'ultimo prima dell'esordio in campionato di sabato con il Varese, per l'Imperia che ingaggia il giovane classe 2004 Alessandro Boccia, proveniente dalla Spal.
Mister Giancarlo Riolfo ha così a disposizione la rosa che comincerà questo percorso nel girone A sabato alle 16 a Lavagna contro una formazione lombarda che parte a fari spenti, senza proclami di lotta al vertice.
A proposito di impianti, per quanto riguarda quello che sarà il ritorno 'a casa', previsto per fine mese (forse già nel turno infrasettimanale del 24 settembre contro il Sestri Levante), i nerazzurri potrebbero doversi affidare a dei nuovi steward operativi al 'Ciccione', vista la rinuncia dell'organizzazione chee ricopriva quell'incarico nella passata stagione.
Nella giornata di domani, i ragazzi di Riolfo si alleneranno al 'Marengo"' di Diano Marina con l'ultima seduta prima del match di Lavagna. Ancora non si sa se sarà l'ultima in assoluto nell'impianto dianese:: voci che parlerebbero di uno spostamento della prima squadra, forse, a Pontedassio.