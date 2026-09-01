Calciomercato | Vado. Ancora una mossa di mercato, torna in rossoblu Cristian Carlini

La nota rossoblu:

Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo a titolo definitivo dal Lumezzane di Cristian Carlini, difensore classe 2007 reduce dall’esperienza con la maglia del Ligorna nel girone A di Serie D.

Originario di Savona, Cristian muove i primi passi nel mondo del calcio con le maglie di Albissola e Vado, per poi passare nel settore giovanile della Sampdoria. La scorsa stagione, proprio sotto la guida di mister Pastorino, alla prima esperienza tra i grandi, ha collezionato ben 37 presenze, impreziosite da 1 gol e 9 assist.

Difensore di piede mancino, è in grado di ricoprire il ruolo di terzino o esterno a tutta fascia. Cristian è pronto adesso ad iniziare la sua nuova avventura con i colori rossoblù.