Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. I risultati e le classifiche dopo la prima giornata

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Anche le squadre di Prima Categoria sono scese in campo per i primi 90 minuti ufficiali.

Nel Girone 1 di Coppa Liguria vittorie nette per Ospedaletti e Camporosso, rispettivamente su Argentina e Vallecrosia.

Esordio in salita per la Villanovese nel Girone 2, travolta 5-0 dalla Golfodianese, mentre è terminato a reti bianche il match tra Oneglia e Andora.

Nel Girone 3 parte con il piede giusto il Cisano, che espugna il campo della Nolese grazie ai sigilli di Zouita e Gibilaro (utile per i tabellini il rigore biancoblu realizzato da Godena).

Emozionante vittoria in rimonta per la Veloce nel derby del Levratto. La Priamar sembrava aver blindato la gara portandosi sul 2-0 con Gavarone e Amato, ma nel finale è arrivato il travolgente sorpasso granata firmato Guarco, Kerkuku e Pasqualino.

Bel colpo del Cengio, che supera 3-1 l'Altarese con i gol di Freccero, Dematteis e Siri (Romano su rigore per i giallorossi). Finisce invece 2-2 il confronto tra Quiliano & Valleggia e Dego: alla doppietta di Fussetti hanno risposto i valbormidesi con Monni e Delfino.

Nel Girone 5, infine, dopo il pareggio tra Old Boys e Speranza, la Rossiglionese ha battuto 1-0 il Sassello.

