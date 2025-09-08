Calcio, Coppa Liguria Prima Categoria. Virtus Sanremese, buona la prima: Schillaci e Burdisso stendono il Golfodianese

Buona la prima. Sotto i riflettori dell' attesa nei confronti del debutto ufficiale, la Virtus Sanremese non si è fatta attendere e con un perentorio 2-0 ha sconfitto la forte compagine Golfodianese nel primo round della Coppa Liguria.

La squadra di casa ha già dimostrato una buona organizzazione di gioco celando qualche difficoltà individuale giustificata dagli eccessivi carichi di lavoro imposti dallo staff tecnico. La gara si è indirizzata in un possesso palla da parte della Virtus quasi totale al quale il Golfo contro batteva con abili contropiedi mettendo qualche volta in apprensione la retroguardia virtussina.

La staticità del risultato è stata interrotta quando al 38 del primo tempo Schillaci dopo un abile fraseggio indirizzava un tiro verso la porta dianese che trovava il tocco involontario di un difensore rendendo vano l'intervento del portiere ospite.

Nel secondo tempo stesso refrain quando un'abile giocata di Brizio subentrato a Schillaci al 20 della ripresa indirizzava una palla al bacio per l'accorrente Burdisso che con un perentorio colpo di testa segnava e suggellava la fine del match.

Nella prossima sfida la Virtus Sanremese (domenica 14 settembre) sfiderà in trasferta l'Oneglia Calcio che ha perso 1-0 ad Andora.