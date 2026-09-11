Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. I fischietti designati per la seconda giornata

Girone 1
OSPEDALETTI CALCIO – CAMPOROSSO
Arbitro: Thomas Felline (Savona)
VALLECROSIA ACADEMY ASD – ARGENTINA ARMA
Arbitro: Adnane Raddouh (Imperia)
Girone 2
ANDORA 1966 – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
VILLANOVESE – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Mattia Calò (Albenga)
Girone 3
CISANO – PRIAMAR A.S.D.
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
VELOCE 1910 – NOLESE R.G. 1946 2001
Arbitro: Nicolò Brulotti (Genova)
Girone 4
ALTARESE 1929 – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Giuseppe Simone Rodinò (Novi Ligure)
DEGO CALCIO – CENGIO
Arbitro: Michele Giacchino (Savona)
Girone 5
ROSSIGLIONESE – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Gabriele Chiari (Genova)
SPERANZA 1912 F.C. – SASSELLO
Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)