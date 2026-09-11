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Calcio | 11 settembre 2026, 12:45

Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. I fischietti designati per la seconda giornata

Giacchino dirigerà Dego - Cengio

Giacchino dirigerà Dego - Cengio

Girone 1

OSPEDALETTI CALCIO – CAMPOROSSO
Arbitro: Thomas Felline (Savona)

VALLECROSIA ACADEMY ASD – ARGENTINA ARMA
Arbitro: Adnane Raddouh (Imperia)
 

Girone 2

ANDORA 1966 – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)

VILLANOVESE – ONEGLIA CALCIO
Arbitro: Mattia Calò (Albenga)
 

Girone 3

CISANO – PRIAMAR A.S.D.
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

VELOCE 1910 – NOLESE R.G. 1946 2001
Arbitro: Nicolò Brulotti (Genova)
 

Girone 4

ALTARESE 1929 – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Giuseppe Simone Rodinò (Novi Ligure)

DEGO CALCIO – CENGIO
Arbitro: Michele Giacchino (Savona)
 

Girone 5

ROSSIGLIONESE – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Gabriele Chiari (Genova)

SPERANZA 1912 F.C. – SASSELLO
Arbitro: Filippo Ferrara (Savona)

Redazione

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