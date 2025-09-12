Calciomercato. Noto e Colletto per la Cairese, i due nuovi under ufficializzati nel pomeriggio

A 48 ore dalla partita contro la Lavagnese, la Cairese ha confermato l'ingaggio di due nuovi centrocampisti per il parco under della Prima Squadra.

Marco Colletto, cresciuto nella Sisport e successivamente passato al Chieri, dove ha disputato il campionato Juniores Nazionali U19 nella stagione 2024-25, entra ora a far parte della rosa gialloblù dopo l’esperienza formativa nei settori giovanili piemontesi.

Lorenzo Noto, prodotto del vivaio del Vado, con cui ha collezionato presenze e gol tra Giovanissimi, Allievi e Juniores Nazionali, approda anch’egli alla Cairese per la stagione 2025-26.