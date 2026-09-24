Giudice Sportivo | Eccellenza. Mazzata sul Savona, un mese di stop per mister Sarpero. Il Busalla vince a tavolino con il Vallescrivia

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 20/ 9/2026
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 VALLESCRIVIA 2018 (V.D.G.)
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 22/10/2026
CUOZZO VINCENZO (VALLESCRIVIA 2018) V.D.G.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/10/2026
INCORVAIA ALESSANDRO DAVI (SAVONA FBC 1907 ASD)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 29/10/2026
COSTAMAGNA DAVIDE (SAVONA FBC 1907 ASD)
Al termine della gara rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose con fare minaccioso.
SQUALIFICA FINO AL 22/10/2026
SARPERO CARLO (SAVONA FBC 1907 ASD)
Espulso per proteste, alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose e minacciose che reiterava a fine gara rientrando sul tdg unitamente a proteste per la direzione di gara.
AMMONIZIONE (I INFR)
CATTARDICO CRISTIAN (ALBISSOLE 1909)
SCOTTO ANDREA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
COSTAMAGNA DAVIDE (SAVONA FBC 1907 ASD)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BALESTRINO SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GUARRELLA GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PIROLI NELSON (VALLESCRIVIA 2018) v.d.g.
AMMONIZIONE (II INFR)
CHIARLONE LORENZO (ALBISSOLE 1909)
CANNELLA GABRIELE (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
GULLI ANDREA (CAIRESE)
ROVIDO DAVIDE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
FARRAUTO SEBASTIANO (PIETRA LIGURE 1956)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
MALLAMACE ANTONIO (SAMMARGHERITESE 1903)
RANASINGHE SAMUELE (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (I INFR)
DORNO FABIAN (ALBISSOLE 1909)
GULII ANTON (ALBISSOLE 1909)
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GATTO PIERLUIGI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
ANSELMO ANDREA (CAIRESE)
BOVERI EMANUELE (CAIRESE)
OUBAKENT HAMZA (CAIRESE)
BERRETTA FRANCESCO (CARCARESE)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
PIAZZA DANILO (CARCARESE)
DI PIETRO ANTONIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
COSTA NICOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
FOSSATI SAMUELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
PETITTI ANGELO MARCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
POMO FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CIRRINCIONE ANDREA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
CONTI GIORDANO (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
SIMEONI LUCA (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)
DIOP BIRANE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
MONTEMAGNO PATRICK (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)
IORIO ELIA (PIETRA LIGURE 1956)
CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
CHIAPPE SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)
PAGLIARULO ANTONIO (SAMMARGHERITESE 1903)
BURCHI ALBERTO (SAVONA FBC 1907 ASD)
CALCAGNO MATTEO (SAVONA FBC 1907 ASD)
CASTIGLIONE TOMMASO (SAVONA FBC 1907 ASD)
FRESIA GABRIELE (SAVONA FBC 1907 ASD)
SCHIRRU MICHELE (SAVONA FBC 1907 ASD)
FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)
LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)
TAMBERI GIOVANNI (VALLESCRIVIA 2018)
gara del 20/ 9/2026 VALLESCRIVIA 2018 - BUSALLA CALCIO
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in questione;
Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società BUSALLA CALCIO, con p.e.c. in data 21.09.2026 h. 18.10;
Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;
Considerato, altresì, che in data 21.09.2026 alle ore 19:05 è stato depositato a mezzo PEC il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previste dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S., motivato dall'utilizzo, da parte della società VALLESCRIVIA 2018, del calciatore NELSON PIROLI in posizione di squalifica.
Il predetto calciatore non poteva infatti prendere parte alla gara a seguito della sanzione di “1 gara di squalifica” inflittagli dal Giudice Sportivo (C.U. n. 89 del 28.05.2026 del Comitato Regionale Liguria) comminata nella finale Play Off del campionato di Promozione "SAVONA FBC 1907 – VALLESCRIVIA 2018", la cui prima giornata utile per lo sconto della pena coincideva proprio con la gara oggetto del presente ricorso;
Considerato che, da approfondita verifica effettuata sugli atti d'ufficio presso il Comitato Regionale Liguria FIGC/LND, è effettivamente emerso che, il calciatore in questione risultava squalificato per 1 giornata e che deve ritenersi non ancora scontata avendo lo stesso già preso parte alla prima partita del campionato di Eccellenza disputata in data 13.09.2026 (Cairese-Vallescrivia 2018);
Visto l'articolo 19, Comma 8, lett. b), CGS;
Visto l'art. 10, commi 1 e 6, lett. a) del CGS;
Atteso che la gara si è conclusa con il risultato di parità;
Visto l'art. 48 del CGS;
PQM
Dispone:
Di accogliere il ricorso di cui trattasi;
Di assegnare la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società BUSALLA CALCIO;
Di infliggere la squalifica per due gare al calciatore NELSON PIROLI della società VALLESCRIVIA 2018, a decorrere dall'avvenuta estinzione di quella ancora da scontare;
Di infliggere la sanzione dell'inibizione al Dirigente Responsabile della società VALLESCRIVIA 2018, Signor VINCENZO CUOZZO, fino al 22.10.2026;
Di infliggere alla società VALLESCRIVIA 2018 la sanzione pecuniaria di Euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva;
la restituzione del contributo di cui all'art. 48 del C.G.S. alla società BUSALLA CALCIO;
di trasmettere gli atti alla Procura Federale in merito all'utilizzo del calciatore NELSON PIROLI, da parte della società VALLESCRIVIA 2018 nella gara del 13.09.2026 Cairese-Vallescrivia 2018;
Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nella gara in questione.