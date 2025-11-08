Pallanuoto. La Rari Nantes Savona riprende la marcia, biancorossi corsari a Salerno (16-10)

La Rari Nantes Savona ritrova il gusto della vittoria, grazie al successo esterno nella piscina “Vitale” di Salerno con il punteggio di 16-10.
La squadra di Alberto Angelini ha gestito con autorità l’incontro, rimanendo sempre avanti nel punteggio nel match valido per la settima giornata di campionato. Sugli scudi Pietro Figlioli, autore di 6 reti, di cui 3 su rigore, vero trascinatore biancorosso.
Il successo consolida la posizione dei savonesi nella parte alta della classifica, mentre Salerno, pur lottando fino alla fine, ha dovuto arrendersi di fronte alla maggiore esperienza e precisione degli ospiti.
Il prossimo impegno del Banco BPM R.N. Savona sarà in Euro Cup, giovedì 13 novembre, con la 3ª giornata del Group Stage a Bucarest, dove i biancorossi affronteranno la Steaua Bucarest. Fischio d’inizio alle ore 20:00.
TABELLINO
R.N. NUOTO SALERNO – BANCO BPM R.N. SAVONA 10 – 16
Parziali: (3–4) (3–5) (2–2) (2–5)
R.N. NUOTO SALERNO:
Tortorella, Sifanno, Pierno, Fortunato M. 1, Agulha De Freitas 2, Gallozzi, Fortunato A., Araki 1, Do Carmo 1, Parrilli 1, Privitera 4, Pica, Vassallo, Chianese, De Feo.
All. Christian Presciutti
BANCO BPM R.N. SAVONA:
Del Lungo, Rocchi 2, Damonte 3, Figlioli 6 (3 rig.), Occhione, Rizzo, Gullotta 1, Bruni, Condemi, Guidi 1, Leinweber 3 (2 rig.), Giotta Lucifero, Minuto.
All. Alberto Angelini
Arbitri: Fabio Ricciotti (Roma) e Antonio Torneo (Siracusa)
Delegato FIN: Patrizia Zappatore (Taranto)
Superiorità numeriche:
R.N. Nuoto Salerno 9/18 + 1 rigore non realizzato
Banco BPM R.N. Savona 3/7 + 5 rigori realizzati
Usciti per 3 falli:
Guidi (Savona) a 1'03” dal 3° tempo; Bruni (Savona) a 0'15” dal 3° tempo;
Pica (Salerno) a 7'18” dal 4° tempo; Gullotta (Savona) a 2'19” dal 4° tempo;
Gallozzi (Salerno) a 0'09” dal 4° tempo.
Note:
Spettatori: circa 100.
A 1'03” dalla fine del 3° tempo Del Lungo (Savona) ha parato un rigore a Agulha De Freitas (Salerno).