Calcio | Coppa Promozione. Sorteggio dei quarti effettuato, il Finale esordirà in trasferta contro la Virtus Sanremese

A seguito del sorteggio effettuato mercoledì presso la sede del Comitato Regionale Liguria, è stato ufficializzato l'ordine di svolgimento dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione per la stagione sportiva 2026/2027.
Tutte le gare di andata si disputeranno il 21 ottobre 2026, mentre i match di ritorno sono programmati per il 4 novembre 2026.
Tabellone Quarti di Finale
Q1: Virtus Sanremese Calcio – Finale
Q2: Masone – Sestrese Bor. 1919
Q3: Calvarese 1923 – Angelo Baiardo
Q4: Levanto Calcio – Lerici F.C.