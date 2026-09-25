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Calcio | 25 settembre 2026, 16:36

Calcio | Coppa Promozione. Sorteggio dei quarti effettuato, il Finale esordirà in trasferta contro la Virtus Sanremese

La Virtus Sanremese sarà l'avversaria del Finale

La Virtus Sanremese sarà l'avversaria del Finale

A seguito del sorteggio effettuato mercoledì presso la sede del Comitato Regionale Liguria, è stato ufficializzato l'ordine di svolgimento dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione per la stagione sportiva 2026/2027.
 

Tutte le gare di andata si disputeranno il 21 ottobre 2026, mentre i match di ritorno sono programmati per il 4 novembre 2026.
 

Tabellone Quarti di Finale

Q1: Virtus Sanremese Calcio – Finale

Q2: Masone – Sestrese Bor. 1919

Q3: Calvarese 1923 – Angelo Baiardo

Q4: Levanto Calcio – Lerici F.C.

Redazione

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