Calcio. Carcarese ammazzagrandi, dopo il Rivasamba cade anche la Fezzanese

Il campionato della Carcarese sembrava destinato a non decollare, soprattutto dopo il pareggio interno contro il Molassana, invece la fiducia che la società ha dimostrato nei confronti di mister Battistel e dell'intero gruppo di lavoro ha iniziato a dare i suoi frutti.

Dopo il Rivasamba anche la Fezzanese ha dovuto infatti cedere il passo ai valbormidesi, fenomenali nell'approcciare la sfida in casa della capolista.

La partta di fatto è durata meno di mezz'ora, il tempo necesssario per i biancorossi di trovare le reti di Kosiqi, Di Mattia e Chiarlone. La reazione della capolista si è concretizzata nel rigore di Bruccini a inizio ripresa, permettendo a Giribaldi e compagni di gestire la gara senza particolari affanni fino al novantesimo.

La Carcarese con questi tre punti guizza fuori dalla zona playout, mentre i verdi vengono agganciati in vetta dal Busalla.

Fezzanese – Carcarese 1-3

Marcatori: 7’ Kosiqi, 22’ Di Mattia, 28’ Chiar­lone, 54’ Bruccini (Rig.)

Fezzanese: Mazzola, Manfrone, Stradini (46’ De Marco), Vietina (25’ Battini), Aliboni, Salerno (70’ Corrado M.), Corrado S. (62’ Baracchini), Bruccini, Scarlino (70’ Costa), Scieuzo, Beccarelli.

All.: Ponte

Carcarese: Giribaldi, Berruti, Ghirardi (61’ Moretti L.), Prato, Di Mattia (73’ Bonifacino), Galli, Brovida (61’ Brignone), Bablyuk, Kosiqi (70’ Diamanti), Berretta (67’ Cancellara), Chiarlone.

All.: Battistel

Arbitro: Luca Savino di Genova