Calcio | Il Borghetto vince il Memorial D'Agostino, decisivi i tiri dal dischetto in ognuno dei tre incontri

Non è stata una serata particolarmente ricca di gol al "Carlo Oliva" di Borghetto, ma l'obiettivo principale della società granata era rendere omaggio alla memoria di Fausto D'Agostino nel triangolare a lui dedicato.

Sul campo il triangolare tra Borghetto, la sua seconda formazione e il Bardineto si è chiuso senza alcuna rete nei tempi regolamentari: tutti gli incontri sono infatti terminati sullo 0-0. A fare la differenza sono stati i rigori, che hanno visto prevalere la prima squadra del Borghetto in entrambe le sue sfide, mentre il Borghetto B ha avuto la meglio dagli undici metri sui neroverdi.