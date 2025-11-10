Calcio. Il Cengio non è più una sorpresa, 3-0 d'autorità a Borghetto

E' una traiettoria lineare e coerente quella che il Cengio è riuscito a disegnare rispetto alle ambizioni estive. Mister Chiarlone non aveva nascosto le intenzioni di puntare alla fascia alta della graduatoria, pur consapevole dell'alto numero delle concorrenti in zona playoff.

Il lavoro di implementazione della rosa granata, senza portare al contempo stravolgimenti, ha permesso ai valbormidesi di ingranare subito la marcia giusta rispetto alle avversarie, tanto da condividere con la Virtus Sanremese l'imbattilità in campionato.

Numeri frutti di un buonequilibrio, come confermano i soli sei gol subiti, senza però pregiudicare il potenziale offensivo messo in mostra nella passata stagione: non a caso il 3-0 di Borghetto ha visto palesarsi due firme d'autore, come quelle di Zizzini e Rovere (per lui una doppietta).

Un colpo esterno che vale il secondo posto in solitaria, alle spalle solo dei matuziani, e la certificazione del buon lavoro di strutturazione della rosa portato avanti durante l'estate.



BORGHETTO - CENGIO 0-3

Marcatori: 6’ Zizzini, 46’ Rovere, 86’ Rovere.



Borghetto: Scarcelli, Menzio, Gattuso, Sara P., Allisiardi, Isabella, Di Crescenzo, Amendola, Rimassa, Patitucci A., Fruzzetti.

Allenatore: Perrone.



Cengio: Rizzo M., Gallesio, Venturino, Croce S., Freccero, Gillardo, Seccafen), Pesce L., Zizzini, Rizzo S., Rovere.

Allenatore: Chiarlone.

Arbitro:Virgilio di Imperia.