Calcio | Vado. Bellocci è un muro, il match con la Torres termina a reti bianche

TORRES - VADO 0-0
52' FINISCE QUA! RETI BIANCHE AL VANNI SANNA!
45' saranno sette i minuti di recupero
43' completa i cambi anche Riolfo. Lischetti e Lionetti in campo per Vita e De Rinaldis
42' chiude gli slot Greco: Corsinelli rileva Zecca
38' il primo tiro in porta di Vita arriva di fatto a fine incontro, battuta debole, Zaccagno si allunga in presa
37' Lazzarini scomposto su Scotto, giallo
36' risponde Riolfo con Carlini per Saiani
35' Lucchi per Pennington, cambia ancora Greco
33' Bellocci si esalta ancora su Pennington e sulla successiva uscita bassa nei confronti di Liviero. Ad ora prestazione magistrale del portiere rossoblu
30' un quarto d'ora alla fine del match
28' Cambio Vado. Riolfo richiama proprio Piana, al suo posto Ghezzi, due le sostituzioni per la Torres: fuori Mastino per Giorico, Masala rileva Brentan
26' secondo cooling break
25' REVOCATI SIA IL RIGORE CHE IL SECONDO GIALLO, PER L'FVS NON C'E' IL FALLO. BUONA LA CHIAMATA DI MISTER RIOLFO
23' RIGORE TORRES, SCOTTO RUBA IL TEMPO A PIANA E VIENE ATTERRATO, ALOISE SEGNALA PENALTY ED ESTRAE IL SECONDO GIALLO. VADO IN 10
23' Torres da una fascia all'altra, Liviero calcia di mancino in corsa, ancora una gran parata per l'estremo difensore rossoblu
22' lo stesso Mastinu forza dai 25 metri, Bellocci si accartoccia sul pallone
18' ammonizione anche per Mastinu, intervento irregolare su De Rinaldis
13' fallo di mano di Piana, giallo per lui
12' diagonale difensiva di Saiani su Scotto, l'esterno rossoblu ha tagliato la strada all'ex punta del Savona proprio al limite dell'area piccola
10' ribaltamento improvviso della Torres. Scotto spreca in solitaria davanti a Bellocci. Fantastico il portiere torinese a rimanere in piedi fino all'ultimo istante utile
4' GOL ANNULLATO AL VADO, FERRO PESCATO IN POSIZIONE IRREGOLARE! Il direttore di gara va a rivedere la posizione di Ferro all'FVS. Offside confermato
2' piccolo problema per Poana. riprende però subito il gioco
1' gioco ripreso, non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
48' il primo tempo si chiude con il replay del confronto Zecca - Bellocci, il portiere rossoblu si esalta nuovamente. Duplice fischio, squadre negli spogliatoi
45' saranno tre i minuti di recupero
42' Scotto cerca il gol copertina colpendo al volo di tacco, bel gesto anche per i fotografi
41' sul ribaltamento di fronte Zaccagno trova il tempo dell'uscita fuori dall'area, De Rinaldis era in agguato
41' Torres ancora vicina al gol: Di Stefano entra in area e tenta la conclusione a giro, a un soffio dalla trasversale
40' cinque minuti al termine della prima frazione
33' Bellocci è il giocatore rossoblu più sollecitato: traversone di Berto sul secondo palo, Zecca impatta di testa verso il palo lungo, il portiere si allunga
32' Vado che fatica a trovare le distanze soprattutto in mediana. I rossoblu hanno recuperato pochi palloni, sbagliando molto anche in impostazione
28' preme la Torrese, pallone filtrante di Liviero per Mastinu, cross rasoterra in area ma Scotto è in ritardo
27' girata di Scotto di testa, nei pressi dell'area piccola, Bellocci blocca senza apprensione
25' gioco ripreso dopo due minuti di stop
23' cooling break
22' Secondo tentativo per di Stefano, più distante dal primo: la sfera rimbalza ed esce a un metro dal montante di Bellocci
21' Piana rischia l'autorete sul cross di Gigi Scotto (ex Savona insieme ad Antonelli), il colpo di testa all'indietro viene tolto dallo specchio da un attento Bellocci
20' gioco interrotto, problemi per Di Stefano, gioco interrotto. Il giocatore di Greco è però pronto al rientro
16' Di Stefano mette i brividi al Vado. Battuta di controbalzo dai 18 metri. Pallone a un palmo dall'incrocio dei pali di Bellocci
15' sbaglia Zaccagno la prima impostazione, i rossoblu non ne approfittano. Era una buona occasione
14' centrocampo molto mobile, almeno un giocatore è sempre a supporto delle punte per evitare di lasciarle isolate
9' il primo corner del Vado si trasforma subito in un'opportunità: il tiro cross di De Rinaldis chiama Zaccagno all'intervento sul primo palo
5' Torres più propositiva in avvio, fattore vento da non sottovalutare al Vanni Sanna
2' Riolfo non sembra aver modificato a livello tattico i rossoblu, a una prima occhiata sembra confermato il 3-5-2 con Ferro e Vita coppia offensiva
1' si parte!
PRIMO TEMPO
TORRES: Zaccagno, Berto, Antonelli, Kebbeh, Brentan, Liviero, Zecca, Scotto, Mastinu, Pennington, Di Stefano.
A disposizione: Tirelli, Lunghi, Masala, Carboni, Corsinelli, Palazzo, Giorico, Sanat.
Allenatore: Greco
VADO: Bellocci, Gulinelli, Piana, Saltarelli, Lazzarini, Hergeligiu, Hamlili, De Rinaldis, Saiani, Ferro, Vita.
A disposizione: Calvani, Sala, Dellepiane, Carlini, Lischetti, Simonetta, Candiano, Ghezzi, Bruno, Rosa, Lionetti.
Allenatore: Riolfo
Arbitro: Aloise di Voghera
Assistenti: Bernasso di Milano e Li Vigni di Seregno
Operatore FVS: Cirillo di Roma