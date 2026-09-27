Calcio. Eccellenza, colpaccio Savona al "Devincenzi": Calcagno e il solito Rignanese ribaltano il Pietra, è 1-2 biancoblu al 90'

PIETRA LIGURE - SAVONA 1-2 (19' Gi. Insolito - 70' Calcagno, 90' Rignanese)

FINISCE QUI! RIMONTA DEL SAVONA AL "DEVINCENZI", CHE SUPERA 2-1 IL PIETRA LIGURE GRAZIE AI GOL DI CALCAGNO E RIGNANESE NELLA RIPRESA. Alla squadra di Moraglia non bastano il vantaggio firmato Gi. Insolito al 19' e diverse occasioni per raddoppiare, gli striscioni arpionano tre punti pesantissimi in una gara difficile e giocata con tante defezioni

91' quattro minuti di recupero

90' RIGNANESE! E' SEMPRE RIGNANESE! IL RADDOPPIO DEL SAVONA! Angolo ad uscire di Gnecchi, girata di testa del centravanti biancoblu che infila Vernice. Gli striscioni mettono la freccia all'alba del recupero, 1-2 al Devincenzi!

89' punizione dai ventidue metri di Gnecchi, deviazione della barriera che taglia fuori causa Vernice, ma il pallone si spegne oltre la linea di fondo finendo in angolo!

88' l'occasione per i biancoblu! Traversone dalla destra di Sassari, incornata di Rignanese dal limite dell'area piccola che termina un metro sopra la traversa

85' entriamo negli ultimi cinque minuti di gara, Pietra che sembra averne di più per provare a vincerla, Savona che bada soprattutto a chiudere gli spazi

82' Castrofilippo per Celella nel Pietra, è il terzo cambio per i padroni di casa

80' Calcagno guadagna una punizione da circa venticinque metri dopo l'ennesimo strappo della sua gara, migliore in campo degli striscioni il numero due ex Albissola

78' ultimo cambio in casa Savona, entra Gnecchi per Castiglione

75' traversone dalla destra di Giglio e pallone svirgolato in angolo da Schirru, che rischia l'autorete, è tornata a spingere la formazione di casa dopo il pari di Calcagno

72' Farrauto per Ga. Insolito, secondo cambio ordinato da Moraglia, nel Savona in campo Croce per Sogno

71' reazione immediata del Pietra che si getta in avanti, Giglio salta due avversari a sinistra mettendo in mezzo un pallone respinto dal muro biancoblu

70' CALCAGNO! IL PAREGGIO DEL SAVONA! Si è inventato un gol clamoroso il terzino biancoblu! Sinistro dalla lunghissima distanza che colpisce la parte inferiore della traversa prima di rimbalzare in rete, nulla da fare per Vernice

68' inizia la girandola di cambi anche il Pietra Ligure, spazio a Secco al posto di Fatnassi

65' terzo cambio tra le fila degli striscioni, Rignanese rileva Rezi

62' esce anche Silvestri tra i biancoblu, spazio a Sassari. Bottiglietta scagliata contro la panchina da parte del numero dieci del Savona, che non ha gradito il cambio

60' primo cambio nel Savona, dentro Colombo per Pili

54' scavetto di Sogno sulla trequarti a premiare la sovrapposizione di Cauteruccio, traversone basso che attraversa tutta l'area biancoceleste terminando in fallo laterale

53' Ga. Insolito calcia malamente la punizione dal lato corto dei sedici metri, sfuma una chance su palla inattiva per il Pietra

52' errore di Schirru che regala palla agli avversari spendendo poi fallo da ammonizione, striscioni che ballano troppo dietro...

48' Pietra subito pericoloso, scavino di Gi. Insolito per Ga. Insolito, sinistro a mezza altezza respinto ancora da un attento Agostino

46' si ricomincia senza cambi

SECONDO TEMPO

Finisce senza recupero la prima frazione di gioco, 1-0 Pietra Ligure sul Savona, decide il gol di Gi. Insolito al 19'. Tra poco il racconto della ripresa

42' lancio lungo di Pili che si perde direttamente oltre la linea laterale, Savona impreciso e prevedibile quando ha il pallone tra i piedi

40' fermato in posizione di fuorigioco Ga. Insolito, era stato comunque decisivo Agostino sul primo palo a deviare in angolo il sinistro del numero sette biancoceleste

33' Cauteruccio fa correre a destra Calcagno, traversone arretrato per un compagno che non c'è, libera la difesa pietrese

32' Schirru in ritardo su Ga. Insolito, punizione nei pressi della bandierina per un Pietra che quando riparte in velocità mette sempre alle corde la difesa savonese

25' altro pallone perso da Sogno e altra ripartenza in verticale del Pietra, decisivo Agostino che in tuffo riesce a respingere il mancino di Gi. Insolito, fase difensiva del Savona troppo leggera...

22' poco lucido il Savona in fase di costruzione, tanti errori tecnici in questa prima metà di tempo da parte degli striscioni

19' GIMMY INSOLITO! PIETRA IN VANTAGGIO! Transizione fulminea dei biancocelesti, Gabriel Insolito imbuca per il numero 77 di casa che infila Agostino! 1-0 al Devincenzi!

18' errore di Iorio che regala palla a Rezi, l'ex Arenzano non ci pensa due volte calciando dalla distanza, Vernice recupera la posizione e blocca in due tempi

17' spinge a destra Calcagno, dribbling ai danni di Leo e traversone in mezzo per la testa di Rezi, colpo di testa in torsione che termina alto

14' Sarpero squalificato in tribuna cerca di caricare i suoi, che battono una punizione dalla trequarti con Silvestri, incornata dal vertice dell'area piccola di Pili, premiato con una targa prima del fischio d'inizio dalla società biancoceleste, la palla si perde a lato

12' Gi. Insolito arma il destro dalla distanza, pallone un paio di metri sopra la traversa, ma sta cercando di guadagnare metri la squadra di Moraglia

10' sciagurato retropassaggio di testa di Sadiku all'indirizzo di Agostino, Celella tutto solo davanti alla porta biancoblu ciabatta il sinistro spedendo a lato, prima nitida chance a favore dei padroni di casa

6' pressing alto del Pietra che soffia palla sulla trequarti all'ex Sogno, imbucata in verticale per Giglio anticipato dall'uscita bassa di Agostino

3' striscioni disegnati ad "albero di Natale" con Silvestri e Sogno alle spalle della novità Rezi, in mezzo al campo Castiglione con Giubergia e Cauteruccio, sulla corsia mancina il classe '08 Sadiku

2' è 4-3-3 pulito per la formazione di Moraglia, che schiera Celella al centro dell'attacco al posto dello squalificato Dominici. In mezzo al campo Fatnassi con Odasso e Giglio, difesa guidata da Ravoncoli e Gasco

1' si parte! Pietra in divisa blu scuro, tenuta biancorossa per il Savona

PRIMO TEMPO

Formazioni:

PIETRA LIGURE: Vernice; Iorio, Ravoncoli, Gasco, Leo; Fatnassi, Odasso, Giglio; Gi. Insolito, Celella, Ga. Insolito. A disposizione : Duberti, Balla, Mazzon, Aspesi, Pulito, Secco, Castrofilippo, Farrauto, Santana. Allenatore : Moraglia

SAVONA: Agostino; Calcagno, Schirru, Pili, Sadiku; Cauteruccio, Giubergia, Castiglione; Silvestri, Sogno; Rezi. A disposizione : Fresia, Colombo, Rignanese, Gemetto, Cattaneo, Sassari, Croce, Cosentino, Gnecchi. Allenatore : Ninivaggi (Sarpero squalificato)

Arbitro: Rossella Daidone di Seregno

Assistenti: Claudio Maggi di La Spezia - Francesco Monaci di Genova