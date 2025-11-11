Calcio, Vado. Bussaglia torna e "blinda" i tre punti: "Dieci mesi duri, ora si continua da squadra vera" (VIDEO)

È stata la domenica del ritorno in campo di Andrea Bussaglia quella in cui il Vado è tornato alla vittoria, contro la Valenzana. Tre punti pesanti, utili anzitutto per cancellare subito il passo falso della scorsa settimana.

Nel post partita, il centrocampista non nasconde l'emozione per aver messo fine a una lunghissima astinenza dal campo durata dieci lunghi mesi. Un calvario terminato però nel modo migliore, contribuendo a un risultato fondamentale, e per il quale il giocatore non manca di ringraziare "la società Vado e lo staff che mi hanno permesso di recuperare al meglio, lo studio di Fisio 32 dove mi hanno curato e le persone che han fatto parte di questo percorso".

La gioia è doppia: "Sono felice per essere tornato in campo, ma soprattutto perché siamo tornati alla vittoria. Dobbiamo continuare così e dare continuità a questi risultati".