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Calcio | 28 settembre 2026, 11:42

Calcio | Cairese, Gulli e Turone regolano il Rivasamba

Calcio | Cairese, Gulli e Turone regolano il Rivasamba

La Cairese batte il Rivasamba con i gol di Gulli e Turone nel primo tempo. Con questi tre punti i gialloblu sono nel gruppo di testa con sette punti.

CAIRESE – RIVASAMBA 2-0

Marcatori: 13' Gulli A., 45' Turone

Cairese: Bodrato, Casazza L., Boveri Em., Gandolfo, Capra (22' Turone), Oubakent (80' Sancinito), Anselmo, Gulli A. (90' Gaiezza), Casazza A., Freccero (67' Campisi), Graziani T. (85' Di Lucia). 

Allenatore: Buttu.
 

Rivasamba: Cammarota, Bacigalupo, Sanguineti T., De Filippi E. (78' Bucur), Bacigalupo Fed. (65' Garibotto), Di Lisi, Dall'Asta (68' Saitta), Bagnato, Petracca Lepera, Lombardi (88' Menini), Cusato (75' Massaro). 

Allenatore: Cossentino.

Arbitro: Corellino di Genova.

Redazione

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