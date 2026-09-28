Calcio | Cairese, Gulli e Turone regolano il Rivasamba

La Cairese batte il Rivasamba con i gol di Gulli e Turone nel primo tempo. Con questi tre punti i gialloblu sono nel gruppo di testa con sette punti.
CAIRESE – RIVASAMBA 2-0
Marcatori: 13' Gulli A., 45' Turone
Cairese: Bodrato, Casazza L., Boveri Em., Gandolfo, Capra (22' Turone), Oubakent (80' Sancinito), Anselmo, Gulli A. (90' Gaiezza), Casazza A., Freccero (67' Campisi), Graziani T. (85' Di Lucia).
Allenatore: Buttu.
Rivasamba: Cammarota, Bacigalupo, Sanguineti T., De Filippi E. (78' Bucur), Bacigalupo Fed. (65' Garibotto), Di Lisi, Dall'Asta (68' Saitta), Bagnato, Petracca Lepera, Lombardi (88' Menini), Cusato (75' Massaro).
Allenatore: Cossentino.
Arbitro: Corellino di Genova.