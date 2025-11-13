Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria: l'Albingaunia elimina il Cengio, avanti anche lo Speranza

Il programma del ritorno degli ottavi di finale di Coppa Liguria di Prima Categoria si completerà tra stasera e la prossima settimana, ma cinque delle otto squadre qualificate per i quarti sono già note.

Tra di loro ci sono anche l'Albingaunia e lo Speranza. La squadra di mister Poggi ha impattato 1-1 sul terreno del Cengio, ritrovando il sorriso dopo un ultimo periodo non semplice. Bianconeri avanti con Giordano a metà primo tempo, ma ripresi da Meta nel cuore della ripresa. Decisiva quindi la vittoria ingauna nella sfida del Riva.

Prosegue l'ottimo momento dello Speranza, vincente per 4-2 al Gambino contro l'Old Boys Rensen: a verbale per i rossoverdi la doppietta di Bianchi e le marcature di Buzali e Berruti.

Pass staccato anche per Olimpic, FC Lavagna e Lerici.

Stasera Borgoratti - Torriglia e Virtus Sanremese - Ospedaletti, mentre il programma si concluderà mercoledì prossimo con San Lorenzo Della Costa - Atletico Quarto.