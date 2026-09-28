Calcio | Vado. Hergeligiu dopo il pareggio con la Torres: «Punto importante per ripartire, questo gruppo ha carattere»

Dopo lo 0-0 maturato sul campo della Torres, il centrocampista Denis Hergheligiu è intervenuto nella sala stampa del Vanni Sanna per commentare la prova del Vado. In un momento delicato della stagione, segnato anche dal recente cambio di guida tecnica, il mediano ha sottolineato il valore del punto conquistato e lo spirito di reazione mostrato dal gruppo:

«Venire a giocare qui è sicuramente molto difficile, la Torres è una squadra forte che sta facendo un ottimo cammino e arrivava da tre risultati molto importanti. Sapevamo della difficoltà della partita e conoscevamo il momento dal quale venivamo, ma questo è un gruppo che sta dando tutto quello che ha e oggi l’ha voluto dimostrare: per noi questo pareggio rappresenta un ottimo punto da cui ripartire.

Un po’ di rammarico per l’episodio del gol c’è, anche se non l’ho ancora riguardato, e più in generale abbiamo avuto diverse occasioni noi così come loro in una gara giocata a viso aperto. Conosciamo i nostri limiti ma siamo parimenti consapevoli di avere ampi margini di miglioramento: già oggi abbiamo dato l’impronta giusta per farlo e continueremo a lottare in ogni singola sfida.

In realtà non si è spento nulla nell'ultimo periodo, le prestazioni ci sono sempre state. Il calendario non ci ha fatto sconti affrontando avversari di spessore come Spezia in Coppa, Reggiana, Campobasso e Pescara, e quando i risultati non arrivano è normale che ci sia qualcosa da correggere. Ma abbiamo tutta la volontà e la qualità per riuscirci; ora stacchiamo un giorno e da lunedì la testa sarà subito al Forlì per preparare una partita per noi importantissima.»