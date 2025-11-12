 / Calcio

Calcio | 12 novembre 2025, 17:31

Calcio, Giusvalla. E' Roberto Ferrero il nuovo tecnico giallo-azzurro

Calcio, Giusvalla. E' Roberto Ferrero il nuovo tecnico giallo-azzurro

Dall'interregno alla guida stabile della Prima Squadra: Roberto Ferrero è stato difatti confermato come tecnico del Giusvalla, dopo una settimana ad interim a seguito della separazione con Pino Cavallaro.

L'annuncio:

"Lui è Roberto Ferrero, semplicemente… il Mister! 

Esperienza, passione e una visione di gioco chiara: Roberto è l’anima tecnica del Giusvalla FC.

Guidando la squadra con equilibrio e grinta, è riuscito in pochissimo tempo a creare un gruppo unito, determinato e sempre pronto a dare tutto in campo. 

 “La cosa più bella? Vedere questi ragazzi crescere, partita dopo partita.”"

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium