Calcio, Giusvalla. E' Roberto Ferrero il nuovo tecnico giallo-azzurro

Dall'interregno alla guida stabile della Prima Squadra: Roberto Ferrero è stato difatti confermato come tecnico del Giusvalla, dopo una settimana ad interim a seguito della separazione con Pino Cavallaro.

L'annuncio:

"Lui è Roberto Ferrero, semplicemente… il Mister!

Esperienza, passione e una visione di gioco chiara: Roberto è l’anima tecnica del Giusvalla FC.

Guidando la squadra con equilibrio e grinta, è riuscito in pochissimo tempo a creare un gruppo unito, determinato e sempre pronto a dare tutto in campo.

“La cosa più bella? Vedere questi ragazzi crescere, partita dopo partita.”"