1 e 2 ottobre: torna a La Mandria la quarta edizione del Trofeo Giovanni Nasi & Arval Argenti, la competizione internazionale dedicata ai golfisti con disabilità

L’1 e 2 ottobre 2026 torna Il Trofeo Giovanni Nasi & Arval Argenti a La Mandria (Fiano, TO), con la partecipazione di più di 50 atleti provenienti da tutto il mondo (Italia, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca, Belgio, Argentina, Messico, Regno Unito, Turchia, Germania, Slovacchia e Giappone), diventando così uno dei tornei del circuito EDGA (European Disabled Golfers Association) con il maggior numero di partecipanti, tra cui, per la prima volta, parteciperà anche Alan Enrique Salas Rueda giocatore messicano di alto livello che collabora al “Progetto Volare Mexico” che spinge e aiuta la crescita dello Sport Paralimpico messicano. Un altro importante traguardo è l’incremento della presenza femminile al torneo, che quest’anno vede la partecipazione dell'Argentina Maria Rita Fernandez e l'azzurra Alessandra Donati del Royal Park I Roveri di Fiano al momento n. 6 del ranking mondiale stableford per golfisti con disabilità WR4GD.

“Sono felice ed emozionata per questa nuova edizione, che esprime e racconta tutta la forza che lo sport aggiunge ai valori di inclusività, qualità di vita, forza e salute, cose in cui credo fortemente, rendendo questi due giorni una competizione che incoraggia a cercare un sereno e reale benessere psico fisico”, così Tiziana Nasi, organizzatrice del Trofeo con un recente passato ai vertici del Comitato Italiano Paralimpico. “L’edizione 2025 è stato un successo, e lo sarà sicuramente anche quella del 2026. Ringrazio Arval Argenti e i Lions International District 108Ia1 e 108Ia2, per essere stati al nostro fianco con convinzione in questa bellissima avventura”.

Sport, agonismo, entusiasmo: sono i valori che il Trofeo di Golf Giovanni Nasi & Arval Argenti ha fatto propri.

Negli ultimi anni il Trofeo ha cambiato natura ed è diventato gara internazionale del Circuito EDGA, valida per il ranking mondiale, approvata dalla Federazione Italiana Golf e riconosciuta come un appuntamento di prestigio a livello internazionale. Un riconoscimento importante, che è stato sposato con entusiasmo, nei principi e negli intenti, dai partner della manifestazione, sempre attenti alle tematiche sociali e di inclusività.

Il Trofeo si svolgerà presso il Golf Torino La Mandria in via Agnelli n°40 a Fiano (TO) l’1 e 2 ottobre, partenze dalle 9,00 alle 12,00.

La premiazione si terrà venerdì 2 ottobre, a fine gara.

Arval Argenti:

Arval Argenti Valenza, da quasi 60 anni nella sua sede storica in Valenza produce articoli in argento. Azienda presente da molti anni nel mondo delle gare di golf, ha raccolto il messaggio dei promotori di questa importante e speciale manifestazione sportiva affiancando il comitato organizzatore, condividendone i valori e riconoscendone il prestigio a livello internazionale.

Per approfondimenti:

EDGA:

https://edgagolf.com/online/events/

CIRCOLO GOLF TORINO:

https://www.circologolftorino.it/