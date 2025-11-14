Calcio, ancora una "vittima eccellente" per Alessandro Debenedetti: la rete del finalese piega il Milan in amichevole

Lo score stagionale al momento segnala un solo gol in gare ufficiale nonostante gli oltre 600 minuti disputati. Eppure per Alessandro Debenedetti se le reti sono poche non sono mai banali.

Anche l'ultima arrivata stamattina, non in una partita ufficiale ma comunque dal grande prestigio per la sua Virtus Entella che, sul campo varesino di Solbiate Arno, ha ribaltato in amichevole il Milan di Max Allegri per 3-2. Ed è stato proprio il centravanti finalese a fissare il punteggio con un taglio in area e un diagonale vincente al minuto 86.

Dopo la rete nel derby ligure di campionato contro la Sampdoria, arriva così per l'attaccante un'altra soddisfazione, con un gol alla sua maniera, da punta vera, sfruttando l'assist di Denis Portanova, fratello dell'ex Genoa Manolo. Un gol che può dare ulteriore fiducia al classe 2003 in prestito dal Genoa che finora, a prestazioni, ha dimostrato di saper interpretare il ruolo in maniera fruttuosa.