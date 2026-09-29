Calcio | Baia Alassio. Ferraro non vuole fermarsi: "Abbiamo dato una risposta importante dopo la partita con l'Albingaunia"

Filippo Ferraro ha saputo ritagliarsi uno spazio davvero importante nella rosa della Baia Alassio Auxilium.
Il difensore giallonero, pur arrivando dall'esperienza in Seconda Categoria con la seconda squadra del Pietra Ligure, ha preso subito confidenza con il campionato di Promozione, tanto da diventare un riferimento di livello nella retroguardia delle vespe.
La vittoria contro il Finale, per tre reti a due, non deve però rappresentare un'eccezione: l'approccio visto all'Ellena dovrà rivedersi anche nelle prossime settimane per poter puntare a una stagione d'alto profilo.