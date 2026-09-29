Calcio | Carcarese. Prato rilancia subito dopo lo 0-0 con il Molassana: "Rifacciamoci con l'Arenzano" (VIDEO)

“Ci abbiamo provato fino alla fine, ma abbiamo fatto qualche errore di troppo su cui lavoreremo in settimana per essere più pronti domenica prossima e provare a vincere di nuovo. Purtroppo le partite non vanno sempre come vorremmo, l’importante è dare tutto fino alla fine, come abbiamo fatto oggi, abbiamo avuto più occasioni al 90’. Domenica ad Arenzano sarà sicuramente una partita difficile, dai risultati si è visto che tutti possono vincere contro tutti, ma noi andremo là per provare a portare a casa i tre punti”

Il commento post partita del difensore Fabio Prato, tra i migliori di Carcarese-Molassana, ai microfoni dei canali ufficiali biancorossi: