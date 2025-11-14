Calcio, Savona. Semaforo rosso dalla Corte d'Appello, confermate le dieci giornate a Incorvaia

La Corte Sportiva d’Appello della Liguria ha respinto il reclamo presentato dal Savona contro la pesante squalifica inflitta ad Alessandro Incorvaia, fermato per dieci giornate dal Giudice Sportivo dopo la gara contro l'Albissole.

La condotta del calciatore è stata definita “gravemente irriguardosa” dalla Corte nei confronti del primo assistente arbitrale, ricordando come per i comportamenti addebitati il regolamento preveda un minimo di otto giornate di squalifica, cui possono essere aggiunte ulteriori giornate in caso di reiterazione delle condotte, come avvenuto nel caso in esame.

Per questo motivo, la sanzione complessiva di dieci turni di stop è stata ritenuta “congrua e corretta”, con il conseguente respingimento del ricorso biancoblu. Il rientro di Incorvaia è previsto il 26 gennaio 2026 per la sfida esterna in casa della Sampierdarenese.