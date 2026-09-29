Calcio | Serie D. Bra e Celle Varazze torneranno in campo il 7 ottobre

È arrivata nel primo pomeriggio la notizia sul giorno stabilito per il recupero tra Bra e Celle Varazze.

La partita, inizialmente in programma domenica scorsa, non si è disputata a causa dell'infortunio all'arbitro, il signor Sabri Ismail della sezione di Rovereto.

È così slittato sia l'incrocio tra le civette e il loro grande ex, mister Boschetto, che l'esordio sulla panchina biancoblu del nuovo tecnico Aldo Gardini, arrivato all'Olmo-Ferro insieme al direttore sportivo Andrea Calce.

I due club hanno già ricevuto la comunicazione ufficiale: l'incontro è stato fissato per il prossimo 7 ottobre. Il fischio d'inizio allo stadio "Attilio Bravi" è previsto per le ore 15:00.