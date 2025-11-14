Calcio, Prima Categoria. Domani al via un nuovo week end di gare, le designazioni

GIRONE A
ALTARESE 1929 – BORDIGHERA SANT'AMPELIO
Arbitro: Samuele Baccino (Savona)
ANDORA 1966 – CAMPOROSSO
Arbitro: Michele Giacchino (Savona)
CENGIO – CISANO
Arbitro: Davide Laconi (Genova)
DEGO CALCIO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
GOLFO DIANESE 1923 – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Fabio Cannella (Genova)
ONEGLIA CALCIO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA
Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)
OSPEDALETTI CALCIO – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
VIRTUS SANREMESE CALCIO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
GIRONE B
AUDACE CAMPOMORONE – VALSECCA SPORT FUN
Arbitro: Filippo Masini (Genova)
BOLZANETESE VIRTUS – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Federico Gambaro (Genova)
CAMPESE F.B.C. – VIRTUS DON BOSCO
Arbitro: Andrea Zunino (Savona)
MULTEDO 1930 – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Giorgio Minniti (Genova)
PEGLIESE – OLIMPIC 1971
Arbitro: Manuel Rodio (Genova)
RABONA VIA DELL’ACCIAIO – DINAMO SANTIAGO
Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)
VELOCE 1910 – ROSSIGLIONESE
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
VOLTRI 87 – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Jacopo Ruggiero (Genova)