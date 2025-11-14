 / Calcio

Calcio | 14 novembre 2025, 19:00

Calcio, Prima Categoria. Domani al via un nuovo week end di gare, le designazioni

Virgilio dirigerà Dego - Albingaunia

GIRONE A
 

ALTARESE 1929 – BORDIGHERA SANT'AMPELIO

Arbitro: Samuele Baccino (Savona)
 

ANDORA 1966 – CAMPOROSSO

Arbitro: Michele Giacchino (Savona)
 

CENGIO – CISANO

Arbitro: Davide Laconi (Genova)
 

DEGO CALCIO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA

Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
 

GOLFO DIANESE 1923 – BORGHETTO S.S. 1968

Arbitro: Fabio Cannella (Genova)
 

ONEGLIA CALCIO – SAN FILIPPO NERI ALBENGA

Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)
 

OSPEDALETTI CALCIO – VENTIMIGLIA CALCIO

Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
 

VIRTUS SANREMESE CALCIO – QUILIANOVALLEGGIA

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

 

GIRONE B

AUDACE CAMPOMORONE – VALSECCA SPORT FUN

Arbitro: Filippo Masini (Genova)
 

BOLZANETESE VIRTUS – OLD BOYS RENSEN

Arbitro: Federico Gambaro (Genova)
 

CAMPESE F.B.C. – VIRTUS DON BOSCO

Arbitro: Andrea Zunino (Savona)
 

MULTEDO 1930 – SCIARBO COGO CALCIO ASD

Arbitro: Giorgio Minniti (Genova)
 

PEGLIESE – OLIMPIC 1971

Arbitro: Manuel Rodio (Genova)
 

RABONA VIA DELL’ACCIAIO – DINAMO SANTIAGO

Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)
 

VELOCE 1910 – ROSSIGLIONESE

Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
 

VOLTRI 87 – SPERANZA 1912 F.C.

Arbitro: Jacopo Ruggiero (Genova)

