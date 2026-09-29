Giudice Sportivo | Serie D. Giro di vite sugli insulti agli arbitri, la Sanremese perde mister Festa e M'Vila per quattro giornate

Ecco tutti i provvedimenti disciplinari della Giustizia Sportiva, riguardanti tutti i tesserati appartenenti al Girone A del campionato di Serie D.
Gare del 27/09/2026 – Delibere del Giudice Sportivo
Associazione Calcio Bra – Celle Varazze F.B.C.
Decisione: La gara non è stata disputata a causa dell'infortunio occorso all'Arbitro durante il riscaldamento. Gli atti sono stati rimessi al Dipartimento Interregionale per i provvedimenti di competenza in ordine alla ripetizione della gara.
Allenatori
Squalifica per 4 gare effettive
Terzi Claudio (Ligorna 1922): Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.
Festa Gianluca (Sanremese Calcio): Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.
Squalifica per 2 gare effettive
Cacciatore Giuseppe (Derthona FBC 1908): Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.
Miretti Sergio (Saluzzo): Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.
Ammonizione (I Infrazione)
Lerda Franco (Imperia Calcio)
Dirigenti
Squalifica per 3 gare effettive
Zanellato Roberto (Lascaris 1954 ASD): Per essere indebitamente uscito dalla propria area tecnica per protestare nei confronti di un Assistente. Dopo essere stato espulso non abbandonava il terreno di gioco costringendo un dirigente ad intervenire per farlo allontanare, comportando un ritardo di circa 2 minuti per far riprendere il gioco.
Squalifica per 2 gare effettive
Rago Raffaele (Lascaris 1954 ASD): Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.
Calciatori Espulsi
Squalifica per 4 gare effettive
Verderosa Andrea (Chisola Calcio): Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.
Squalifica per 1 gara effettiva per doppia ammonizione
Belgiovine Daniele (Saluzzo)
Calciatori Non Espulsi
Squalifica per 4 gare effettive
M'Vila Yann (Sanremese Calcio): Per avere al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo della Terna arbitrale che si accingeva a rientrare negli spogliatoi.
Ammonizione con diffida (IV Infrazione)
Nicolini Andrea (Fezzanese)
Ammonizione (III Infrazione)
Cesari Alessandro (Derthona FBC 1908)
Costantino Dennis (Sanremese Calcio)
Jebbar Mounir (Sestri Levante 1919)
Ammonizione (II Infrazione)
Gheller Riccardo (Borgosesia Calcio)
Welbeck Maseko Nana Addo (Imperia Calcio)
Accorsini Lapo (Lascaris 1954 ASD)
Fioccardi Matteo (Lascaris 1954 ASD)
Pretti Leonardo (Lascaris 1954 ASD)
Naso Nicolas (Saluzzo)
Ciliberto Alessandro (Valenzana Mado)
Ammonizione (I Infrazione)
Lo Duca Lorenzo (Alessandria Calcio 1912)
Gatto Emanuele (Asti)
Gjura Kleto (Asti)
Cagia Gabriele (Borgosesia Calcio)
Cum Gianluca (Borgosesia Calcio)
Manto Gaetano (Borgosesia Calcio)
Ilboudo Zougnoma Abouba (Chisola Calcio)
Rizzo Lorenzo (Chisola Calcio)
Busicchia Lorenzo (Gozzano)
Masetti Andrea (Gozzano)
Infante Antonino (Imperia Calcio)
Guzman Francesco (Lascaris 1954 ASD)
Savva Eric (Lascaris 1954 ASD)
Bottaro Andrea Nabi (Ligorna 1922)
Pallavicini Matteo (Sestri Levante 1919)
Romanengo Giovanni Battista (Sestri Levante 1919)
Benedetti Simone (Valenzana Mado)