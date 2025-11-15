 / Calcio

Calcio | 15 novembre 2025, 17:23

Calcio dilettantistico. UFFICIALE, il Comitato Ligure ha confermato l'elenco delle gare rinviate dall'Eccellenza alla Prima Categoria

Partite spostate d'ufficio dopo l'emanazione dell'allerta arancione

Il Comitato Ligure ha reso noto l'elenco delle partite ufficialmente rinviate per i campionati dall'Eccellenza alla Prima Categoria, oltre ai campionati giovanili regionali.

Di seguito gli incontri che non si disputeranno nella giornata di domani.
 

ECCELLENZA
Golfoparadisoprorecco - Voltrese
Pietra Ligure - Arenzano
San Francesco Loano - Sporting Taggia


PROMOZIONE A
Albissole - Masone
Finale - Bragno
Legino - Sampierdarenese
Pontelungo - Little Club
Serra Riccò - Baia Alassio Auxilium
 

PROMOZIONE B
Caperanse - San Desiderio
Levanto -  Follo
Sammargheritese - Canaletto
Santerenzina - Magra Azzurri
Vallescrivia - Calvarese
 

PRIMA CATEGORIA A
Ospedaletti - Ventimiglia
Virtus Sanremese - Quiliano & Valleggia
 

PRIMA CATEGORIA B
Veloce - Rossiglionese
 

PRIMA CATEGORIA D
Bolanese - Iron Fox Amegliese
FC Lavagna - Lerici
 

UNDER 17 REGIONALI
Celle Varazze - Ventimiglia
Vado - Albissole
Arci Pianazze - Tarros Sarzanese
Sammargheritese - PSM Rapallo
Santerenzina - Don Bosco Spezia
 

UNDER 16
Ospedaletti - Ceriale
Pietra Ligure - Vado
Tarros Sarzanese - Lavagnese
 

UNDER 15
Ceriale - Praese

Redazione

