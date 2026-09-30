Calcio | Vado - Forlì: aperta la vendita per il match di sabato

È stata aperta alle 17 di oggi la vendita dei biglietti per Vado-Forlì, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie C.

I tagliandi sono disponibili online attraverso il circuito Vivaticket oppure nelle rivendite autorizzate. In particolare, sarà possibile acquistare i biglietti alla Tabaccheria Sartelli di Sestri Levante e da Prattours ad Albisola Superiore.

La società rossoblù ha inoltre comunicato che i botteghini dello stadio resteranno chiusi. Di conseguenza, non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente all'impianto il giorno della partita.

Per assistere alla sfida sarà quindi necessario munirsi del tagliando in prevendita, attraverso uno dei canali indicati dal club.