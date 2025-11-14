Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. L'Ospedaletti sfiora l'impresa ma avanza la Virtus Sanremese, ai quarti anche il Borgoratti

Ha sfiorato la grande impresa l'Ospedaletti contro la Virtus Sanremese, comunque sconfitta sul campo di casa per tre reti a una.

Il 3-0 dell'andata ha infatti permesso alla squadra di Prunecchi di qualificarsi per i quarti di finale, pur venendo rimontata in corso d'opera.

Per l’ultimo impegno di questa fase, Fabio Luccisano decide di affidarsi ai ragazzi del vivaio, puntando su una formazione ricca di energie fresche. La mossa si rivela immediatamente vincente: trascorrono pochi secondi dal calcio d’inizio e Turrini, talento classe 2008, approfitta di un varco centrale, si presenta solo davanti al portiere e lo fredda con grande lucidità, firmando il gol che rompe l’equilibrio.

Non passa neppure il tempo di riordinare le idee che gli orange colpiscono ancora. Lazri vede il taglio di Turrini e lo serve con precisione; il numero 7 carica un destro violento che si infila all’incrocio, portando l’Ospedaletti sul 2-0 quando il cronometro non ha ancora toccato il terzo minuto. La Virtus Sanremese prova a replicare con qualche palla gettata in area, ma Bazzoli blocca tutto senza affanni.

Alla mezz’ora arriva il tris che completa la rimonta sul risultato dell’andata. Su un corner per i padroni di casa, Bazzoli allontana con i pugni; la sfera termina dalle parti di Lazri, che anticipa tutti, scappa via in campo aperto e batte nuovamente Brizio, griffando il 3-0. La Virtus tiene maggiormente il possesso, ma non trova mai il modo di far male durante il primo tempo.

Con alcuni innesti più esperti, i biancazzurri alzano il baricentro, mentre l’Ospedaletti prova a pungere in ripartenza. In una di queste transizioni, Alemanno si libera della marcatura e si presenta in area, ma Brizio gli nega un gol che avrebbe chiuso il discorso qualificazione.

Al 65’ arriva l’episodio che cambia il copione dell’incontro: Alvarez cade in area e l’arbitro assegna il rigore. Dagli undici metri si incarica dello stesso Brizio, che realizza e riporta la Virtus in partita nel computo totale.

Il finale è vibrante. Gli orange sfiorano nuovamente il colpo del K.O.: Alemanno pesca Magnani libero in area, ma il tiro dell’attaccante finisce addosso al portiere. Poco dopo El Kamli trova la rete, ma l’assistente alza la bandierina per un fuorigioco contestato. L’Ospedaletti insiste e proprio El Kamli va ancora vicino al gol dopo uno scambio rapido con Alemanno, senza però riuscire a concretizzare.

Dopo cinque minuti di recupero, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi, ponendo fine a una sfida intensa e combattuta fino all’ultimo respiro.

Avanza ai quarti anche il Bororatti, vincente ai rigori sul Torriglia. Il programma degli ottavi si concluderà la prossima setitmana con la sfida tra San Lorenzo Della Costa e Atletico Quarto





Virtus Sanremese - Ospedaletti 1-3

Marcatori: 1’ e 3’ Turrini, 30’ Lazri, 65’ Brizio (r)



Virtus Sanremese: 1 Barbera, 2 Oddo (67’ 16 Islahi), 3 Alasia, 4 Campagnani, 5 Negro, 6 Fontana, 7 Martelli, 8 Scalabrin, 9 Burdisso (50’ 20 Brizio G.), 10 Ventre (46’ 18 Schillaci), 11 Corte (46’ 19 Alvarez)

A disposizione: 12 Brizio M., 13 Covatta, 14 Castaldo, 15 Crudo, 17 Puglisi

Allenatore: Marco Prunecchi

Ospedaletti: 1 Bazzoli (80’ 12 Gallo), 2 Bacciarelli, 3 Lanteri, 4 Sartori (70’ 16 Coppola), 5 Pallanca, 6 Rosso, 7 Turrini (50’ 14 Alemanno), 8 Barbagallo, 9 El Kamli M., 10 Salmaso (80’ 15 Magnani), 11 Lazri

A disposizione: 13 Zandona

Allenatore: Fabio Luccisano

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)