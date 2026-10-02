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Calcio | 02 ottobre 2026, 12:37

Calcio | Promozione: gli arbitri e gli assistenti per la terza giornata di campionato

Thomas Cambiaso dirigerà Olimpic - Campese

Thomas Cambiaso dirigerà Olimpic - Campese

BAIA ALASSIO AUXILIUM – PRAESE 1945 

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia) 

Assistente 1: Angelo Della Monica (Imperia) 

Assistente 2: Silvia Maria Vergani (Savona)
 

OLIMPIC 1971 – CAMPESE F.B.C. 

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia) 

Assistente 1: Matteo Crotti (Genova) 

Assistente 2: Luca Risso (Genova)
 

PONTELUNGO 1949 – BORGO INCROCIATI 

Arbitro: Federico Mantero (Savona) 

Assistente 1: Thomas Felline (Savona) 

Assistente 2: Carlos Alfredo Bedoya Marin (Savona)
 

SAMPIERDARENESE – FINALE 

Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova) 

Assistente 1: Filippo Masini (Genova) 

Assistente 2: Daniele Bocci (Genova)
 

SAN CIPRIANO – VIRTUS SANREMESE CALCIO 

Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure) 

Assistente 1: Francesco Da Canal (Genova) 

Assistente 2: Irene Saveri (Genova)
 

SAN FRANCESCO LOANO – MASONE 

Arbitro: Stefano Romero (Savona) 

Assistente 1: Luca Agresta (Genova) 

Assistente 2: Davide Dalle Nogare (Genova)
 

SESTRESE BOR. 1919 – CERIALE CALCIO 

Arbitro: Gabriele Longo (La Spezia) 

Assistente 1: Giacomo Ferrari (Genova) 

Assistente 2: Giorgio Minniti (Genova)
 

VENTIMIGLIA CALCIO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA 

Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga) 

Assistente 1: Giulio Fantino (Savona) 

Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)

Redazione

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