Calcio | Promozione: gli arbitri e gli assistenti per la terza giornata di campionato

BAIA ALASSIO AUXILIUM – PRAESE 1945
Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)
Assistente 1: Angelo Della Monica (Imperia)
Assistente 2: Silvia Maria Vergani (Savona)
OLIMPIC 1971 – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)
Assistente 1: Matteo Crotti (Genova)
Assistente 2: Luca Risso (Genova)
PONTELUNGO 1949 – BORGO INCROCIATI
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
Assistente 1: Thomas Felline (Savona)
Assistente 2: Carlos Alfredo Bedoya Marin (Savona)
SAMPIERDARENESE – FINALE
Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)
Assistente 1: Filippo Masini (Genova)
Assistente 2: Daniele Bocci (Genova)
SAN CIPRIANO – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Luca Gemme (Novi Ligure)
Assistente 1: Francesco Da Canal (Genova)
Assistente 2: Irene Saveri (Genova)
SAN FRANCESCO LOANO – MASONE
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistente 1: Luca Agresta (Genova)
Assistente 2: Davide Dalle Nogare (Genova)
SESTRESE BOR. 1919 – CERIALE CALCIO
Arbitro: Gabriele Longo (La Spezia)
Assistente 1: Giacomo Ferrari (Genova)
Assistente 2: Giorgio Minniti (Genova)
VENTIMIGLIA CALCIO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistente 1: Giulio Fantino (Savona)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)