Calcio, Serie D. Harakiri Sanremese a Varese, Il Ligorna guadagna terreno su Vado e Chisola. Tris per il Derthona di Buttu

Si è chusa da poco una dodicesima giornata quasi dimezzata dopo la serie di rinvii causa maltempo.

Ad approfittarne sono stati il Ligorna, il Varese, il Derthona e il Saluzzo, con il segno 1 dominare la "schedina" domenicale.

La squadra di Pastorino ha superato la Valenzana con Busto e Vitali (in gol a inizio e fine gara), mentre i varesini hanno visto i fantasmi dell'ennesima sconfitta dopo il gol del provvisorio 1-2 di Osuji a favore della Sanremese a pochi istanti dal novantesimo . Ci hanno pensato Costante e Tentoni, in pieno recupero, a ribalare i giochi.

Vittoria di misura dei granata sulla Biellese (decisivo il gol di Allasina), menre Pietro Buttu può festeggiare la prima vittoria interna con il 3-0 alla Novarometin.

Con la doppietta di Bongiorno e il gol di Daffonchio i leoncelli si portano a -2 dai playoff.