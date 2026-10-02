Calcio | Vado. Domani arriva il Forlì, Riolfo: "Bel banco di prova, capiremo a che punto siamo"

Seconda partita sulla panchina del Vado per mister Giancarlo Riolfo, dopo il buon pareggio ottenuto in casa della Torres. Domani, a Sestri Levante, i rossoblù affronteranno il Forlì, avversario reduce da un avvio di campionato positivo. Il tecnico ha presentato così la sfida.



Sul valore dell'avversario e sul momento del Vado:

“Domani affrontiamo una squadra attrezzata e in salute, dotata di giocatori di buona qualità e di un’ottima organizzazione tattica. Il Forlì in queste prime sette giornate di campionato ha perso soltanto una partita, già questo è un indicatore importante sulla forza dei nostri avversari.

Noi dobbiamo pensare a lavorare e migliorare, giorno dopo giorno. La sfida di domani è un bel banco di prova, che ci permetterà di capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita. È stata una buona settimana di lavoro, la mia prima completa; sono soddisfatto della risposta dei ragazzi. Il nostro obiettivo, a partire dalla sfida contro il Forlì, sarà quello di fare più punti possibili e mettere in campo, con il giusto atteggiamento e tanta dedizione, quanto preparato in allenamento”.



Sul gruppo a disposizione e sulle assenze:

“Per quanto riguarda i convocati, domani sarà già a disposizione il nuovo arrivato Viti. Inoltre, per il reparto offensivo, recuperiamo Cernigoi. Saranno ancora indisponibili Malanca e Di Munno; mancherà anche Ghezzi, il quale in settimana ha accusato un’infiammazione al tallone”.