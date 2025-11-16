Pallanuoto. Rari travolgente contro Trieste, successo per 19-10: pokerissimo di Leinweber

Una Rari Nantes Savona in grande spolvero ha travolto la Pallanuoto Trieste nel match di Serie A1 disputato questa mattina (anticipato per l’allerta meteo arancione prevista dalle 12 su tutta la Liguria): alla “Zanelli” i biancorossi hanno imposto da subito il proprio ritmo, chiudendo il confronto con un netto successo per 19-10.

La squadra di Alberto Angelini ha costruito il successo già dalle prime battute, con un avvio brillante culminato nel 3-0 iniziale. Il primo tempo si è poi chiuso sul 4-3, ma è stato il secondo parziale – vinto dai padroni di casa per 5-2 – a indirizzare in maniera decisa la partita, portando le squadre al cambio di campo sul 9-5. Il terzo tempo ha certificato la superiorità savonese con un 6-1 per i biancorosso che ha di fatto chiuso ogni discussione. Nell’ultima frazione, con la gara ormai incanalata, il punteggio è rimasto in equilibrio (4-4), fissando il risultato finale sul 19-10.

Protagonista assoluto ancora una volta Leinweber, autore di 5 reti. A segno per la Rari anche Occhione e Bruni (3 gol ciascuno), Guidi e Condemi (2), oltre a Rocchi, Figlioli, Rizzo e Bragantini.

Da segnalare che nella Rari era assente Gullotta perché infortunatosi nella partita di Euro Cup a Bucarest con la Steaua.

Afferma Mario Guidi, realizzatore dell’ultimo gol dell’incontro: “Era una partita super importante. L’abbiamo affrontata nel modo giusto. Contro di loro è sempre uno scontro diretto. Continuiamo sulla nostra strada. Giovedì arriva lo Spandau, all’andata abbiamo giocato una bella partita e speriamo di ripeterci”.

Con questo successo Savona consolida il terzo posto in classifica, alle spalle delle corazzate Pro Recco e Brescia. Ora il pensiero corre all’Europa: giovedì prossimo alla “Zanelli” arriverà lo Spandau Berlino per la quarta giornata del Gruppo D di Len Euro Cup.

BANCO BPM R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE 19–10

Parziali: (4–3), (5–2), (6–1), (4–4)

Formazioni

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi 1, Damonte, Figlioli 1 (rig.), Occhione 3, Rizzo 1 (rig.), Bragantini 1, Bruni 3, Condemi 2, Guidi 2, Leinweber 5 (2 rig.), Cora, Giotta Lucifero, Ferrari, Mordeglia.

Allenatore: Alberto Angelini.

PALLANUOTO TRIESTE: Lazovic, Podgornik 1, Petronio 3, Fumo, Faraglia 2 (rig.), Liprandi, Manzi 3, Mezzarobba, Razzi, Marziali, Szabo 1, Cagalj, Oliva.

Allenatore: Maurizio Mirarchi.

Arbitri

Raffaele Colombo (Maslianico – Como), Marco Piano (Genova)

Delegato FIN

Emanuele Costa (Santa Margherita Ligure)

Superiorità numeriche

Savona: 4/6 + 4 rigori realizzati

Trieste: 4/13 + 4 rigori, di cui 2 realizzati

Note

Spettatori: circa 150

Usciti per 3 falli: Cagalj (Trieste) a 2’26” dal termine del 3° tempo

Ammonizioni: Angelini (Savona) a 2’36” dalla fine del 1° tempo

Sostituzioni portieri:

Trieste: Oliva per Lazovic a inizio 3° tempo

Savona: Giotta Lucifero per Del Lungo a 5’48” dal termine del 4° tempo

Rigori sbagliati (Trieste):

Faraglia al 5’40” del 3° tempo (palo)

Mezzarobba a 1’53” del 3° tempo (parato da Del Lungo).