Calcio | San Michele Albenga: ufficiale l'ingaggio di mister Daniele Poggi

La nota del club ingauno:

L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare di avere affidato la guida tecnica della squadra a Daniele Poggi.

Già allenatore nelle giovanili del Ceriale quindi juniores d'eccellenza ad Arenzano e nelle prime squadre di Vadino ed Albingaunia, dove nella scorsa stagione ha conquistato il terzo posto, che ha consentito ai bianconeri l'ammissione al campionato di Promozione, da calciatore ha vestito le maglie di Pontelungo, dove è cresciuto, Baia Alassio ed Albenga.

La Società nel dargli il benvenuto, rivolge a Mister Poggi un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.