Windsurf, Matteo Iachino si laurea nuovamente campione del mondo PWA di Foil Slalom

Matteo Iachino è nuovamente campione del mondo PWA di Foil Slalom.
Il campione di windsurf di Albisola Superiore dopo i successi nel 2016 e nel 2023 ha fatto tris con la vittoria degli ultimi giorni a Yokosuka in Giappone.
Lo scorso agosto aveva conquistato il secondo posto nei campionati del mondo di Slalom X.
"Una grande impresa per il 36 enne albisolese. Congratulazioni Matteo da parte di tutta l'Amministrazione Comunale! Orgoglio sportivo cittadino" ha detto il vicesindaco e assessore allo sport Luca Ottonello.
Iachino era arrivato primo nella gara in Guadalupa in Francia, secondo a Sylt in Germania e secondo in Giappone.