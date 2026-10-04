Calcio | Serie D. Millesimo e Celle Varazze vogliono rompere i rispettivi tabù, Asti e Chisola per le due savonesi

La sesta giornata del girone A del campionato di Serie D è ormai ai blocchi di partenza.

Per le squadre savonesi il primo mese di incontriè ormai alle spalle, con vibrazioni decisamente diverse tra il Viglino di Millesimo e l'Olmo Ferro di Celle Ligure.

Entrambe le formazioni, alle 15:00. punteranno a rompere le rispettive tradizioni negative.

Il Millesimo cercherà i primi punti in trasferta, dopo un rendimento interno praticamente perfetto. I giallorossi non hanno affatto demeritato contro Imperia e Derthona, ma al "Censin Bosia" di Asti l'obiettivo è di iniziare ad arricchire la propria graduatoria anche lontano da casa.

Esordio assoluto, dopo il rinvio della gara di Bra, per mister Gardini sulla panchina delle civette. Contro il Chisola non sono esclusi volti nuovi in campo, figli dei cambiamenti all'interno dell'organico biancoblu in atto. Il target è però fissato sulla classifica, eliminando quota zero e iniziando a strutturare a livello tattico e tecnico la squadra per il prosieguo del campionato.



