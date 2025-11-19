 / Calcio

Calcio | 19 novembre 2025, 19:50

Calcio. Il Pietra Ligure torna in finale di Coppa, qualità e compattezza nel 2-0 al Campomorone

Decisiva la doppietta di Giglio

PIETRA LIGURE - CAMPOMORONE SANT'OLCESE 2-0 (59' rig. e 71)
 

49' FINISCE QUA, IL PIETRA LIGURE BATTE 2-0 IL CAMPOMORONE SANT'OLCESE!

45' saranno quattro i minuti di recupero, si riparte dal fondo con Duberti dopo un tiro dalla distanza degli ospiti

43' Massa per Insolito, chiude i cambi il Pietra

40' Moraglia richiama Gasco, entra Pili

35' dieci minuti alla fine, esce Sogno a favore di Siriu. Buona prova per la punta pietrese

32' un cambio per parte. Moraglia lancia Iorio per Giglio (applauditissimo), risponde Corradi con Demartini per Scala

31' prima distrazione per la difesa del Pietra, Salvini di testa grazia la porta di casa

26' IL PIETRA RADDOPPIA! ANCORA GIGLIO! IL CENTROCAMPISTA SI INVOLA VERSO LA PORTA E BATTE ATZORI IN USCITA, GRANDE PROVA DEI DEI BIANCOCELESTI FINO AD ORA

24' fantastica azione del Pietra, pallone recuperato in pressione offensiva, Sogno si inventa un tacco eccezionale per l'inserimento di Odasso, il mancino del centrocampista si stampa però sul palo ad Atzori battuto. Grandi applausi dalle tribune del Devincenzi

21' ammonito Gabriele Insolito, era diffidato, salterà l'eventuale finale

17' Paratissima di Atzori sul tiro di prima intenzione di Fatnassi, bravissimi sia il centrocampista che il portiere

15' Cambio Campomorone, Corradi si gioca la carta Rezi, esce Licco

14' IL PIETRA E' IN VANTAGGIO! GIGLIO SPIAZZA ATZORI! 1-0!

14' RIGORE PER IL PIETRA, SOGNO ANTICIPA ATZORI, IL PORTIERE LO TOCCA E MIRAGLIA INDICA IL DISCHETTO

12' Fatnassi scalda i guantoni di Atzori, il portiere sposata il pallone fuori dallo specchio

10' ammonito Giglio

8' cambio Campomorone, Marotta rileva Triolo

6' Moraglia e Feliciello tengono alta l'attenzione dei biancocelesti, il Campomorone ha approcciato la ripresa con grande aggressività

1' si riparte, non ci sono campi

SECONDO TEMPO
 

46' squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero

44' Salvini a centimetri dalla rete, la battuta della punta viene però contrata in extremis dalla difesa del Pietra

32' invoca il rigore la panchina del Pietra, Sogno in caduta viene leggermente trattenuto al momento del tiro, Atzori blocca

31' Pietra praticamente a 5 dietro in fase di non possesso: stringe Pavese in posizione di braccetto, Faedo da esterno 32 offensivo si trasforma in quinto

28' giallo anche per Scala, punizione dal limite per il Pietra, Insolito calcia oltre la trasversale di Atzori

26' ammonito Mele

23' ripartenza Campomorone, tiro incrociato di Salvini, Duberti si tuffa ma non c'è la deviazione del portiere

22' Insolito cerca la battuta vincente dai 25 metri, collo destro ribattuto in due tempi da  Atzori

14' fase di relativa pressione per gli ospiti, ma la palla gol più evidente è per Sogno: il colpo di testa del delantero biancocelesti viene disinnescato da Atzori con un perfetto colpo di reni

11' Occasionissima per Faedo, l'attaccante esterno si crea lo spazio per presentarsi solo davanti ad Atzori, destro in 14' caduta debole, l'estremo riesce a bloccare in allungo

6' Giglio in pressione su Atzori, rischia il portiere ospite, si riparte comunque dalla rimessa dal fondo per il Campomorone

4' la prima opportunità è per il Campomorone, punizione di Fassone, alta sopra la travera

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

PIETRA LIGURE: Duberti, Gasco, Ravoncoli, Odasso, Insolito, Giglio, Sogno, Aicardi, Faedo, Pavese, Fatnassi,

A disposizione: Balducci, Pilu, Castiglione, Oddone, Siriu, Parodi, Massa, Iorio, Prudente.

Allenatore: Moraglia
 

CAMPOMORONE SANT'OLCESE: Atzori, Calcagno, Cavallaro, Franchi, Scala, Mele, Rolando, Triolo, Salvini, Fassone, Licco.

A disposizione: Calabrò, Demartini, Mataloni, Marotta, Bosia, Allocca, Rezi,Rovido, Bacigalupo

Allenatore: Corradi
 

Arbitro: Miraglia di Imperia

Assistenti: Scandale di Genova e Pasquariello di Novi Ligure

Redazione

