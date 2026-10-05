Calcio | Cisano sconfitto ad Altare, Porcella: "Punito da un'ingenuità, gli errori in un campionato così equilibrato si pagano"

Non è semplice commentare una sconfitta quando le cose non vanno per il verso giusto, ma Rossano Porcella sceglie di partire dagli aspetti positivi mostrati dal suo Cisano nel ko per 1-0 sul campo dell’Altarese, maturato ieri pomeriggio grazie alla rete messa segno da Romano a inizio partita.



«Sarebbe stato facile parlare quando tutto va bene. In una situazione come questa, invece, bisogna analizzare quello che è successo. Assolvo la squadra, perché si è impegnata e ha disputato una partita contro un’ottima Altarese. La sconfitta, a mio avviso, è immeritata».

Il tecnico individua soprattutto nelle caratteristiche del campo uno degli elementi che hanno condizionato la prestazione: «Ci è mancata un po’ la capacità di adattarci a un terreno così stretto. Loro ci hanno imbrigliato e nel primo tempo abbiamo fatto più fatica. Nella ripresa siamo usciti meglio, ma ci è mancata la zampata per trovare il pareggio».

Porcella riconosce comunque che l’episodio decisivo avrebbe potuto essere evitato: «Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, anche se avremmo dovuto prestare maggiore attenzione sul gol di Romano, arrivato a inizio partita. Sono contento dei miei ragazzi. Si stanno impegnando, hanno lottato fino al 97’ e hanno avuto occasioni importanti durante tutta la partita. Quando ci siamo scoperti, abbiamo anche concesso all’Altarese qualche possibilità di ripartire e i nostri avversari avrebbero potuto trovare il raddoppio».

La sconfitta, secondo l’allenatore, non modifica le valutazioni sul valore del gruppo: «Il Cisano non esce ridimensionato, ma consapevole dei propri mezzi. Abbiamo subito due reti in cinque partite ufficiali: una su un rigore generoso e la seconda ieri, in occasione di un grosso errore difensivo. Siamo riusciti a limitare il loro ottimo attacco, ad eccezione del finale, quando è arrivato anche il palo di Metalla».

La conclusione guarda quindi al lavoro da portare avanti: «È stata una gara da 0-0, nella quale un episodio ha cambiato le sorti della partita. Possiamo toglierci grosse soddisfazioni, a patto di eliminare certe ingenuità che, in un campionato così equilibrato, possono costare una partita».