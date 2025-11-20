Alassio ha celebrato le proprie stelle sportive, ecco gli atleti e le società premiate

Una sala gremitissima ha salutato i premiati de “l’Atleta dell’anno 2025” ad Alassio.

Presso l’auditorium della biblioteca civica si è svolta ieri, 19 novembre, la cerimonia di consegna da parte dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport – Sezione Pino Zucchinetti di Alassio dei premi per atleti, dirigenti e società sportive che si sono particolarmente distinti nel corso dell’ultimo anno.

Alla presenza di una nutrita rappresentanza del mondo politico amministrativo e dei vertici di quello sportivo ligure, la Presidente di UNVS Alassio ed i membri del direttivo locale hanno consegnato i vari riconoscimenti.

La serata è stata condotta da Flavio Lenardon, tecnico sportivo, allenatore FIDAL di mezzofondo, ex atleta agonista, collaboratore de LOKKIO, quotidiano on line che ha fortemente supportato la manifestazione.

Il premio per i valori e le prestazioni di squadra è andato a Baia Alassio Auxilium, società calcistica cittadina che, grazie all’impegno e alla passione di tutto il gruppo, ha raggiunto un importante traguardo sportivo: la promozione dalla Prima Categoria al campionato di Promozione nella stagione in corso.

Con la motivazione “Sport e turismo” si è premiato Luigi Binetti, artefice della squadra Master di “PALLACANESTRO ALASSIO” per quattro volte Campionato Italiano Over 40 e creatore dell’AlassioCup-Over40 giunta alla 22^ edizione che porta ad Alassio in un periodo di bassa stagione più di trecento partecipanti al Torneo.

Alla Ge.s.co. Nuoto è andato il premio “Sport e inclusione” per un’iniziativa partita nel 2015: Una squadra di bambini e ragazzi che appartiene alla categoria della disabilità intellettivo relazionale che negli anni ha raggiunto risultati sempre più significativi.

Luca Giaimi, promessa, anzi ormai certezza del ciclismo professionistico, ha ottenuto il riconoscimento per “Prestigio e merito sportivo”: Un ventenne alassino di cui sentiremo ancora parlare!

Il dirigente Carlo Grancelli, grazie alla sua indefessa ed ininterrotta militanza nella ASD Alassio Laigueglia PGS Volley, che dura da ben cinquantatre anni, ha meritato il premio “Dedizione e fedeltà societaria”.

La giovanissima Sophia Martino si aggiudica il premio “Valori e successi internazionali” grazie ai suoi pregevoli piazzamenti tra cui spicca il Primo posto alla semifinale Coppa del Mondo in Portogallo categoria junior.

La ASD MOVE UP ottiene il premio di “Squadra protagonista EPS” avendo portato sul podio tutte le ventuno ginnaste agoniste impegnate nei campionati nelle rispettive categorie nella stagione 2024/2025, aggiudicandosi vari titoli italiani nelle diverse categorie.

La serata si avviata alla conclusione con alcuni premi speciali: Quello per “Etica e Sport” è andato al dott. Luca Musella. Aldilà di ricoprire il ruolo di Osteopata e Fisioterapista responsabile della squadra olimpica di ciclismo settore MTB con PARTRCIPAZIONE AI GIOCHI OLIMPICO di TOKYO E PARIGI, ha svolto una decina di missioni umanitarie in ambito medico sanitario dal 2009 al 2018 con l’associazione FIND THE CURE che si occupa di portare aiuti alle popolazioni in via di sviluppo nel sud del mondo.

L’ormai celebre Società Kombat Team, il cui fondatore e direttore tecnico Alessandro De Blasi, maestro V° Dan e tecnico nazionale di Kickboxing e Savate, premiato come allenatore dell’anno 2024 dal CONI, era presente con il suo atleta Samuele Iorio per ritirare il riconoscimento per “Associazione sportiva di eccellenza internazionale”.

Un momento particolarmente intenso è stato quello della consegna del “Premio Speciale Zucchinetti”. Spiega la Presidente Cristina Bosio: “Questo premio porta il nome del personaggio a cui è stata intitolata la sezione alassina di UNVS: Pino Zucchinetti, alassino doc, e primo alassino a partecipare alle Olimpiadi del 1968, in Messico. Sicuramente un personaggio che ha incarnato i valori dello sport e di U.N.V.S. trasmettendo il suo amore alle generazioni successive.”

La generazione successiva è stata ben rappresentata sul palco dalla figlia Roberta, assessore allo sport del Comune di Alassio, plurimedagliata campionessa velica con otto titoli italiani, quattro europei, un bronzo ed un argento ai mondiali di specialità, accompagnata dalla figlia Rachele.

A ricevere il Premio, il dott. Vittorio Gamba, che lo scorso settembre si è aggiudicato il Campionato Italiano Over75 a Cervia battendo in finale il giocatore con più titoli italiani in assoluto.

Come si diceva, l’intensità del momento è stata enfatizzata dalla volontà del dottor Gamba di proporre un ricordo personale di Pino Zucchinetti che ha toccato i cuori di tutti i presenti.

La lunga carrellata di riconoscimenti al valore sportivo si è conclusa con la nomina di “Atleta dell’Anno 2025” di Ilaria Accame, velocista italiana, specializzata nei 400 metri piani, appartenente al Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare.

Del suo nutritissimo palmares ricordiamo soltanto il record italiano nella staffetta 4x400 m 3’23”40, il quinto posto ai Campionati mondiali di staffetta in Cina con la 4x400m e la partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la staffetta 4x400.