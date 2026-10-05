Calciomercato | Celle Varazze. Tesserati Rao e Magliocchetti, ieri l'esordio contro il Chisola

Hanno esordito ieri pomeriggio con la maglia del Celle Varazze Marco Angelo Rao e Matteo Magliocchetti, due tra le prime operazioni messe a segno dal neo ds Calce.

Magliocchetti è sceso in campo nel ruolo di mezz'ala. Classe 1990 ha militato nelle ultime stagioni in Serie D con le maglie di Albalonga, Vis Artena e Cassino.

Rao, invece è un laterale classe 2003, con esperienze sempre in quarta serie con Cittanova, Campodarsego e Vigasio. Nel 4-3-3 di mister Gardini è stato schierato come terzino mancino.