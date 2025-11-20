 / Calcio

Calcio | 20 novembre 2025, 18:59

Calcio, Pietra Ligure. Novanta minuti d'alto profilo regalano una nuova finale di Coppa, Moraglia: "Questo deve diventare il nostro standard" (VIDEO)

Biancocelesti attenti ed efficaci nel 2-0 al Campomorone

E' difficile andare a trovare aspetti negativi nei 90 minuti disputati dal Pietra Ligure contro il Campomorone. Lo fa giustamente mister Moraglia nelle pieghe dei dettagli tattici, ma lo stesso tecnico ha accolto con grande soddisfazione il 2-0 che è valso la qualificazione alla finalissima di Coppa Italia di Eccellenza.

Un mix di mentalità, attenzione e qualità che deve diventare lo standard per le prestazioni del Pietra, già a partire da domenica prossima contro la capolista Busalla. L'obiettivo a breve termine è infatti chiaro: recuperare il più in fretta possibile punti e posizioni per accorciare verso la vetta della graduatoria.

Lorenzo Tortarolo

