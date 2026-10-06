"Sport, Inclusione e Spettacolo! Borghetto in festa!", domenica 11 ottobre la seconda edizione

Il Comune di Borghetto Santo Spirito è pronto per la seconda edizione di "Sport, Inclusione e Spettacolo! Borghetto in festa!".

Anche per questa seconda edizione, in programma domenica 11 ottobre, Piazza Libertà e tutto il lungomare Matteotti si trasformeranno in un vero palcoscenico all'aria aperta, per un'intera giornata dedicata allo sport, all'inclusione e al divertimento per grandi e piccini, con attività completamente gratuite, pensate per scoprire il valore dello sport come occasione di incontro, crescita, partecipazione e condivisione.

Dalle discipline più tradizionali alle esperienze più emozionanti, la manifestazione offrirà la possibilità di provare, conoscere e vivere lo sport e non solo, in ogni sua forma.

Tutto questo sarà possibile grazie alla collaborazione di numerose associazioni che animeranno Borghetto Santo Spirito. "Borghetto in Festa" celebra nuovamente una comunità che si muove insieme, durante la quale i Volontari delle Associazioni si metteranno a disposizione per permettere a tutti, indistintamente, di poter vivere grandi emozioni con dimostrazioni, esibizioni, laboratori e tante altre attività.

Per partecipare sarà sufficiente iscriversi presso una delle due postazioni presenti, in Piazza Libertà e presso l'Approdo Poseidon.

Una volta effettuata l'iscrizione, si riceverà un braccialetto PASS che consentirà di accedere liberamente a tutte le attività presenti.

Tra le novità di questa seconda edizione ci sarà la possibilità di vivere un'esperienza particolarmente suggestiva: il volo vincolato in mongolfiera!

In piena coerenza con i valori dell'iniziativa, la fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 11.30 sarà riservata alle persone con disabilità, per consentire loro di vivere questa speciale esperienza dedicata.

Dalle ore 16.00 alle ore 20.30, il volo vincolato sarà invece aperto al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili. La partecipazione sarà possibile previa prenotazione, che dovrà essere obbligatoriamente effettuata sul sito Visit Borghetto (clicca QUI), a partire da giovedì 8 ottobre 2026.

L'attività sarà strettamente subordinata alle condizioni meteorologiche, nonché ad una serie di prescrizioni previste dalla Ditta Aeronord, che fornisce le mongolfiere, per svolgere il volo in massima sicurezza, come indicato sul sito, all'atto della prenotazione.

Anche per quest'anno, inoltre, la giornata di festa a Borghetto Santo Spirito sarà accompagnata dagli show di motocross freestyle e dalla Mototerapia del Campione Vanni Oddera, che porteranno spettacolo, energia e tante emozioni.

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con il taglio simbolico del nastro in Piazza della Libertà e proseguirà con tantissime attività e discipline che tutti potranno provare fino alle 18:00: in collaborazione con l'Istituto comprensivo Val Varatella si svolgeranno laboratori artistici e di attività motoria, verranno allestite la scacchiera gigante ed altre postazioni per il gioco degli scacchi, oltre che uno stand informativo sulla Curvatura sportiva e sulle attività di ceramica e poi con le varie Associazioni: laboratori per scoprire la cartapesta, atletica, arrampicata, percorso in mini moto, tennis, calcio, vela, windsurf, discipline cinofile, danza, ballo, benessere, kickboxing, boxe, yoga, ciclismo facilitato, un tuffo in compagnia, infiorata con le polveri, giochi di una volta con il Ludobus e di creatività con il Centro Ragazzi Kaleidos.

E non mancheranno gli amici a quattro zampe della scuola cinofila, insieme a cavalli e mini pony che ci attenderanno per essere accarezzati.

Sarà possibile visitare l'elicottero del 15° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Villanova d'Albenga, un'occasione speciale per conoscere da vicino uno dei mezzi impiegati dall'Arma ed assistere ad una dimostrazione di ordine pubblico a cura del Nucleo Cinofili Carabinieri di Villanova d'Albenga.

Saranno presenti con stand informativi: la Polizia Locale e la Protezione Civile di Borghetto Santo Spirito, i Vigili del Fuoco Volontari, la P.A. Croce Bianca, l'Avis di Loano, il Comitato provinciale di Savona dell'Unicef, l'Associazione Il trenino di Elia, il Forum Culturale di Borghetto Santo Spirito.

Sarà inoltre allestita una postazione di Gaslininsieme ETS, la fondazione nata per sostenere le attività dell'Istituto Giannina Gaslini, per una raccolta fondi a sostegno del Nuovo Gaslini.

Per tutta la giornata anche la Biblioteca Civica resterà aperta al pubblico, con orario 9:00/18:00, per mettere a disposizione di tutti tanti libri in C.A.A., libri tattili ed audio libri.

E attenzione mentre passeggiate sul lungomare... Occhi aperti! Potreste imbattervi in Iron Man, Thor, Flash e tanti altri Supereroi, insieme alle famose Principesse, pronti a comparire a sorpresa e a regalare sorrisi, foto e tanto divertimento!

Programma e Appuntamenti Speciali

* ore 10.30 – Sala conferenze Approdo Poseidon: Incontro "Per sempre Sofia" a cura di Barbara De Stefano;

* ore 11.00 – Via Duca degli Abruzzi: dimostrazione di ordine pubblico a cura del Nucleo Cinofili Carabinieri di Villanova d'Albenga;

* ore 11.30 – Lungomare Matteotti (altezza Bagni Corsaro): Un tuffo in compagnia;

* dalle ore 12.30 alle ore 13.00 – Piazza Pelagos: Freestyle Motocross Show con Vanni Oddera;

* dalle ore 13.00 alle ore 13.30 – Piazza Pelagos: Mototerapia con Vanni Oddera;

* ore 15.00 – Lungomare Matteotti: esibizione coreografica della scuola di Danza Anna Chiola;

* ore 16.00 – Via Duca degli Abruzzi: dimostrazione di ordine pubblico a cura del Nucleo Cinofili Carabinieri di Villanova d'Albenga;

* dalle ore 17.00 alle ore 17.30 – Piazza Pelagos: Freestyle Motocross Show con Vanni Oddera;

* dalle ore 17.30 alle ore 18.00 – Piazza Pelagos: Mototerapia con Vanni Oddera.

Anche quest'anno in Piazza Libertà sarà presente un punto ristoro, dove gustare piatti tipici della tradizione ligure.

Per l'intera giornata i parcheggi saranno gratuiti sull'intero territorio cittadino.

Per garantire la sicurezza di tutti verrà allestito un C.O.C. in loco, che presidierà le varie aree in cui si svolgerà la manifestazione.

"Si ringrazia l'Agenzia Italia di Rag. Andrea Palazzini per aver messo a disposizione la Sala Onde sul Mare - fanno sapere dall'amministrazione comunale - Ci auguriamo che la giornata possa proporre tante emozioni, nel segno dell'inclusione e della partecipazione".