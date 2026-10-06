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Calcio | 06 ottobre 2026, 19:50

Calcio | L'Albissole perde di misura contro la Lavagnese (GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH)

Calcio | L'Albissole perde di misura contro la Lavagnese (GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH)

La sintesi a cura della società bianconera:


LAVAGNESE - ALBISSOLE 1-0

Marcatore: 39' Righetti
 

Lavagnese: Corci, De Benedetti F., Martinelli, Grandoni M. (69' Bacigalupo A.), Simeoni, Righetti (81' Gabrielli), Cirrincione, Fruscione (84' Scotto), Oneto L., Zeby Drebli, Ivani (87' Cucciniello). All. Scotto

Albissole: Pastorino, Barisone, Pare, Chiarlone, Freccero (86' Turone), Basso (52' Cuka), Vierci, Dorno (86' Bonanni F.), Giulii (60' Bonanni C.), Campelli, Invernizzi. All. Cattardico

Arbitro: Righetti di Genova

Redazione

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