Giudice Sportivo, Eccellenza. Multa per il Millesimo, tre giornate ad Andrea Vittori e una per Facello

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 16/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 – MILLESIMO CALCIO
Per la condotta dei propri sostenitori i quali per l’intera durata del secondo tempo e dopo la fine della gara rivolgevano al ddg e agli assistenti espressioni ingiuriose e minacciose.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 4/12/2025
SALVATICO DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
FRAZZETTO MAURO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CORRADO MARCO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (III INFR)
CORRADI ALBERTO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CARLETTI FABIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CAPURRO JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
A seguito di una decisione, si alzava dalla panchina e entrava sul tdg per rivolgere al ddg un’espressione irriguardosa, alla notifica del provvedimento di espulsione sempre all’indirizzo del ddg urlava un’espressione ingiuriosa.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
VITTORI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)
A seguito di una decisione protestava verso il ddg utilizzando un’espressione irrispettosa, quindi alla notifica del provvedimento di espulsione gli rivolgeva un’espressione lievemente ingiuriosa.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
DRAGHICI CRISTIAN (BUSALLA CALCIO)
VIETINA ALESSIO (FEZZANESE)
NDIAYE MOHAMET AURO LA (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
NICOLINI ANDREA (FEZZANESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
BERRETTA FRANCESCO (CARCARESE)
STRADINI MATTEO (FEZZANESE)
CAPURRO JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
SANGUINETI TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (II INFR)
BARTOLETTI LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CORRADO MATTIA (FEZZANESE)
FANCHINI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
SCIACCALUGA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
COSTA RICCARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
PICCARDO MIRKO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CIGLIUTTI MANUEL (MILLESIMO CALCIO)
POMO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (I INFR)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CONSOLI MIRKO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MONTEMAGNO PATRICK (MOLASSANA BOERO A.S.D.)