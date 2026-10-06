Calcio | Pokerissimo Albingaunia a Ventimiglia, gli highlights del match (VIDEO)

La sintesi a cura di Franco Rebaudo:
VENTIMIGLIA – ALBINGAUNIA 0-5
Marcatori: 16' Lodovici, 24' Rimondo, 50' Lodovici, 60' Diallo, 71' Lodovici.
Ventimiglia: Moro, Moglan (38' Bianco), Ierace, Biffi A., Cirillo (67' Zambaldo), Ala, Cava (34' Ribetto), Anzalone, Nervino, Sparma, Cassini S. (67' Gibelli).
Allenatore: Caverzan
Albingaunia: Cerruti, Dagnino, Massa (55' Greco), Beron, Fazio, Cassini, Marquez, Diallo (74' Iberti), Rimondo (70' Savona), Bianco (55' Prina), Lodovici N. (72' Rocca).
Allenatore: Cocco
Arbitro: Tameo di Albenga