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Calcio | 06 ottobre 2026, 14:35

Calcio | Pokerissimo Albingaunia a Ventimiglia, gli highlights del match (VIDEO)

Calcio | Pokerissimo Albingaunia a Ventimiglia, gli highlights del match (VIDEO)

La sintesi a cura di Franco Rebaudo:



VENTIMIGLIA – ALBINGAUNIA 0-5

Marcatori: 16' Lodovici, 24' Rimondo, 50' Lodovici, 60' Diallo, 71' Lodovici.
 

Ventimiglia: Moro, Moglan (38' Bianco), Ierace, Biffi A., Cirillo (67' Zambaldo), Ala, Cava (34' Ribetto), Anzalone, Nervino, Sparma, Cassini S. (67' Gibelli).

Allenatore: Caverzan
 

Albingaunia: Cerruti, Dagnino, Massa (55' Greco), Beron, Fazio, Cassini, Marquez, Diallo (74' Iberti), Rimondo (70' Savona), Bianco (55' Prina), Lodovici N. (72' Rocca).

Allenatore: Cocco
 

Arbitro: Tameo di Albenga

Redazione

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