Calcio. Albissole in semifinale di Coppa, Cattardico: "Risultati merito del lavoro della squadra, non ci sono solo entusiasmo e fortuna..." (VIDEO)

Semifinale di Coppa conquistata, primo posto virtuale in classifica: mister Cristian Cattardico si sta godendo i frutti del lavoro costruito in questi mesi ad Albissola.

Un punto che il tecnico ci tiene a sottolineare, soprattutto per l'impegno e l'applicazione che i suoi ragazzi stanno portando all'interno del rettangolo verde, fuggendo anche un po' dalle retoriche edulcorate.

Saper superare i momenti di difficoltà, come successo ieri al Borel, sarà infatti uno fattori più importanti per riuscire a rimanere livelli, non solo per i ceramisti, ma per chi vorrà puntare a una stagione d'alta fascia.

