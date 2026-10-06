Calciomercato | Savona, tesserato il giovane Siracusa dal Celle Varazze

Nuovo inserimento per il centrocampo del Savona.

Domenica ha fatto la prima apparizione in biancoblu, pur non entrando sul terreno di gioco, Gabriele Siracusa.

Il giocatore classe 2007 è stato tesserato nei giorni scorsi.

Siracusa è cresciuto nel vivaio della Praese, per poi entrare a far parte della Juniores del Celle Varazze.

