Nuovo inserimento per il centrocampo del Savona.
Domenica ha fatto la prima apparizione in biancoblu, pur non entrando sul terreno di gioco, Gabriele Siracusa.
Il giocatore classe 2007 è stato tesserato nei giorni scorsi.
Siracusa è cresciuto nel vivaio della Praese, per poi entrare a far parte della Juniores del Celle Varazze.
In Breve
giovedì 15 ottobre
mercoledì 14 ottobre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Calcio
Calcio
Calcio | 06 ottobre 2026, 19:03
Calciomercato | Savona, tesserato il giovane Siracusa dal Celle Varazze
Nuovo inserimento per il centrocampo del Savona.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?