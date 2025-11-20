 / Calcio

Calcio, Prima Categoria A. La San Filippo Neri sfida l'Oneglia per rompere l'incantesimo, stasera il primo recupero

Marco Carparelli riferimento offensivo della San Filippo Neri

Inizierà questa sera il lungo programma dei recuperi dei Campionati Regionali,imposti dall'allerta arancione di domenica scorsa.

Protagoniste a partire dalle 20:30 saranno Oneglia e San Filippo Neri, in una sfida che profuma quasi come ultima chiamata per gli ingauni. La stagione è ovviamente ancora lunga, ma i giallorossi dovranno fare il possibile per abbandonare a stretto giro di posta il fondo della classifica, dopo le sette sconfitte consecutive collezionate da inizio torneo.

Anche i numeri condannano gli ingauni con 5 gol segnati e ben 25 subiti, ma la sfida con l'Oneglia può rappresentare un primo punto di svolta per il team dei tecnici Torregrossa e Rotiroti.

A dirigere l'incontro sarà il signor Semeria di Imperia.

