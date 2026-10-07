Calcio | Coppa Italia di Eccellenza. Il Savona fa sua la gara di andata, battuta 3-2 la Carcarese al Corrent

CARCARESE - SAVONA 2-3 (24' Cancellara, 57' Calcagno - 40' Cosentino, 65' Galli, 86' Sassari)



50' FINISCE QUI! IL SAVONA ESPUGNA 3-2 IL CORRENT

48' proiezione offensiva per Di Giosia, il terzino aggancia in area , il destro in caduta viene controllato con lo sguardo da Fresia

46' pasticcia la Carcarese in fase di impostazione, Rezi si invola verso la porta, calciando però a lato

45' ci saranno cinque minuti di recupero

45' Calcagno per Sogno, Sarpero rinforza gli ormeggi per l'assalto finale dei biancorossi

41' SAVONA IN VANTAGGIO! SASSARI! CONCLUSIONE AL VOLO VIOLENTA SUL PRIMO PALO, I BIANCOBLU METTONO LA FRECCIA

40' cinque minuti al novantesimo, poi sarà recupero

39' giallo per Gnecchi, Perassolo (più che buona la sua direzione) sanziona la trattenuta. Pochi istati dopo cartellino anche per Chiarlone

32' 4-4-2 per Valmati, Zunino affianca Brignone al centro dell'attacco

30' è paradossale come nei dilettanti abbiano introdotto le regole per diminuire le perdite di tempo, non inserendo però gli slot per le sostituzioni. Durante ogni ripresa è uno stillicidio di cambi...

28' un cambio per parte: Rezi in campo per Rignanese, Zunino per Calcagno

22' giallo per Cattaneo

20' PAREGGIO DEL SAVONA! GALLI! TIPICO GOL DELL'EX, SUGLI SVILUPPI DI CALCIO D'ANGOLO. DI NUOVO EQUILIBRIO AL CORRENT

18' Di Mattia per Prato, nuovo cambio per Valmati

16' punizione dai 25 metri per Galli, la sfera parte bene ma esce di poco

14' doppio cambio Savona: in campo Medas e Sassari, escono Sadiku e Silvestri

12' CARCARESE IN VANTAGGIO! CALCAGNO! DESTRO POTENTE DA POSIZIONE DEFILATA, FRESIA PASTICCIA E LA PALLA TERMINA IN RETE. I BIANCOROSSI TORNANO AVANTI

10' cambio Carcarese: Chiarlone rileva Erhahon

9' ammonito Sogno per proteste

6' Silvestri calcia al volo trovando la pronta respinta di Galletti, il primo assistente Fantino rileva però la posizione irregolare del centrocampista

2' subito un'uscita bassa per prendere confidenza con la partita per il numero 12 biancorosso

1' inizia la ripresa. Subito un cambio. Esce il portiere della Carcarese Saettone (probabilmente infortunato nel contrasto con Rignanese), al suo posto Galletti

SECONDO TEMPO



48' duplice fischio per Perassolo, squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-1

46' saranno tre i minuti di recupero

45' numero di Cattaneo sul finire di tempo, il corner guadagnato dal terzino del Savona non sortisce però effetti

40' IL PAREGGIO DEL SAVONA! COSENTINO! LA TORRE DI RIGNANESE VIENE SFRUTTATA AL MEGLIO DAL TREQUARTISTA, BRAVO A SPINGERE IN PORTA NEI PRESSI DELLA LINEA DI PORTA

36' Sogno imbuca per Rignanese, il centravanti è solo davanti all'estremo difensore biancorosso, il tentativo di scavetto scavalca Saettone ma scivola sul fondo

34' Cattaneo entra a rimorchio dalla corsia destra, cross basso intercettato da Saettone

32' gioco interrotto: problemi alla caviglia per lo stesso centravanti dopo l'impatto col portiere

31' i biancoblu si rendono pericolosi su un lancio lungo dalla retroguardia, Rignanese scatta con i tempi giusti trovando l'uscita a corpo morto di Saettone

30' Savona in difficoltà dopo un buon avvio, la Carcarese negli ultimi minuti ha vinto la maggior parte dei duelli

24' CARCARESE IN VANTAGGIO! CANCELLARA! AZIONE INSISTITA DEI BIANCOROSSI, IL CENTROCAMPISTA ARRIVA A RIMORCHIO E COL DESTRO INCROCIA NELL'ANGOLINO BASSO. VALBORMIDESI AVANTI

20' 4-3-3 per i padroni di casa, 4-3-1-2 per gli ospiti

14' Rignanese forza col destro dai 25 metri, pallone ampiamente a lato

10' avvio piacevole al Corrent, buoni ritmi su entrambi i fronti

7' risposta Carcarese. Moretti sfonda a sinistra, il pallone arriva all'estremità opposta dell'area, il destro di prima intenzione di Calcagno non inquadra però lo specchio

5' Savona che prova a sfruttare i centimetri dei propri corazzieri. Questa volta è Rignanese a svettare al limite dell'area piccola. Pallone a pochi centimetri dal palo di Saettone

3' traversa immediata del Savona! Galli sfiora il gol dell'ex sugli sviluppi di calcio d'angolo, la trasversale ferma il centrocampista biancoblu

1' si parte!

PRIMO TEMPO



CARCARESE: Saettone, Di Giosia, Angeli, Prato, Moretti, Cancellara, Piazza, Calcagno, Brignone, Bertoni, Erhanon.

A disposizione: Galletti, Berruti, Berretta, Chiarlone, Di Mattia, Maresca, Szerdi, Babliuk, Zunino.

Allenatore: Valmati



SAVONA: Fresia, Cattaneo, Sadiku, Gnecchi, Colombo, Pili, Cosentino, Galli, Rignanese, Silvestri, Sogno.

A disposizione: Agostino, Gemetto, Siracusa, Schirru, Calcagno, Sassari, Croce, Rezi, Medas.

Allenatore: Sarpero



Arbitro: Perassolo di Novi Ligure

Assistenti: Fantino e Preci di Savona